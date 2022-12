Lay Hoon: “Nuestras cuentas son prácticamente una bancarrota, pero..."

La presidenta del Valencia ha ofrecido algunas respuestas a las preguntas recibidas en la Junta de Accionistas

La presidenta del Valencia CF reconoce el mal momento económico del club, pide unidad y explica que, en su día, Anil Murthy dimitió tras la reprobación del consejo desde Singapur. Lay Hoon ha dado respuestas a las preguntas que han efectuado los 11 accionistas que cumplían con las 5.786 acciones necesarias para asistir a la Junta General de Accionistas del club. Su titular más impactante, sin duda, ha sido esta confesión de parte: “Nuestras cuentas son prácticamente una bancarrota y tenemos que intentar valorizar nuestros activos, pero el club no cierra porque Meriton sigue dando su apoyo financiero”, sostuvo.

Impacto económico por gestiones anteriores

"No voy a jugar a echar culpas. Explico los hechos. Hicimos una 'Due Diligence' antes de venir. Lo sabíamos todo. Pero trato de explicar que el resultado de estas cosas, de Porxinos por ejemplo, tiene un impacto en las cuentas."

Pérdidas por el Covid-19

"No he negado aquello que se nos pueda atribuir a la gestión actual. He sido muy honesta en ese sentido. Y lo del covid-.19, parece que no haya sido nada. Pero sí ha tenido un gran impacto: campo cerrado, ventas, etc. Quiero que lo entiendan".

Relación con las administraciones

"No estoy faltando al respeto a la administración, pero tampoco puedo mostrar debilidad como presidenta del club. Intento alcanzar un equilibrio. Mi forma de verlo es siempre desde el respeto, amigable y cooperativa. Para mí, la palabra es muy importante. Para mí, claro. Lo que intentaba decir es que he perdido cierta confianza en la administración porque en las reuniones hablábamos algo y luego no pasaba. Para proteger al club, mejor por escrito."

Reunión con el fondo Apollo por las parcelas

"Tuve una reunión con el fondo Apollo. Me reuní porque me dijeron que tenían un acuerdo con Anil sobre temas del campo. Llegaron con 3 intermediarios (brokers). Querían hablar de venta del suelo de Mestalla, dije que no había ningún acuerdo previo y que no vendemos."

Deuda con Caixabank y Nou Mestalla

"El club podría vender Mestalla cuando quisiera. Pero, si pasa, primero el dinero debe ir a Caixabank. Para ser precisos, ahora mismo Caixabank no nos ha hecho ninguna propuesta para la financiación del nuevo estadio. Sólo una línea de 15M operativa, no para estadio."

Críticas de la afición a Peter Lim y Anil

"Hay muchos comentarios sobre nuestro expresidente. Todo el consejo es consciente. Os garantizo que os escuchamos en esto, y hemos escuchado en las últimas horas. Obviamente, he oído mucho estos últimos meses, no estuve 5 años.". La presidente después añadió que "el expresidente ya no está en el club. Ese es el resultado de sus actos. Sí, vi las imágenes de la protesta y el estadio vacío. Es algo que no podemos permitir. El consejo llamó a Anil a Singapur para recibir una explicación, y le transmitió que eso no podía ser", explicó Lay Hoon.

Jorge Mendes

"Jorge Mendes es un agente más. No siempre trabajamos con él. Tras esta Junta y la rueda de prensa de luego, tengo una reunión y llamadas con otros agentes. Mendes es uno más. Lo de Carlos Soler no tuvo que ver nada con Mendes, el trabajo lo hizo Rodri".

En búsqueda de soluciones económicas

"Por un lado, a Peter le gusta el fútbol; pero por el otro a nadie le gusta tener que ir poniendo siempre dinero. Respeto que Libertad diga que Meriton no es bienvenido, pero no somos una empresa que se rinda fácilmente"

Pide tiempo a la afición

"Vuestro amor por el club es incuestionable. Llevo trabajando en el Valencia CF desde 2013, fueron 9 meses. Quizá no lleve tanto tiempo en club, pero los años que llevo han sido muy intensos. Respeto opiniones, pero llevará tiempo. No se puede cambiar todo de un día para otro".

Demandas de LVCF

Sobre las demandas de Libertad VCF: “Respeto lo que muchos miembros de Libertad VCF dicen. Siempre decís que Meriton no es bienvenido en Valencia, pero esta directiva puede decir que todos los proyectos los trabajamos. No somos un depredador, no nos rendimos. Encontraremos soluciones. Os hemos escuchado y vamos a encontrar soluciones de manera conjunta. Por eso he dicho, que una parte de la misión es unificarnos. Sé que muchos habéis crecido con el amor al club y eso no lo cuestiono. No tengo tantos años de asociación pero los pocos años han sido muy intensos, hablando con mucha gente y por eso respeto todos los comentarios de todos

Rebaja el límite de acceso a la Junta 2023 en 9 acciones

"El consejo lo va a valorar, sí."