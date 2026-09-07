Lautaro: escuché las palabras de Mbappé y es difícil responder a la pregunta de Mourinho

El delantero argentino del Inter de Milán, Lautaro Martínez, aseguró que conquistar el título de la Liga de Campeones representa un objetivo realista para su equipo, subrayando que tanto él como sus compañeros deben ofrecer lo mejor de sí mismos para superar el obstáculo del Real Madrid.

Martínez y sus compañeros del Nerazzurri se preparan para enfrentarse al Real Madrid en el primer duelo de la nueva temporada 2026-2027 de la Liga de Campeones, que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu la noche del martes.

El capitán del Inter de Milán ofreció la rueda de prensa correspondiente a sus valoraciones sobre el partido junto al director técnico Cristian Chivu, poco después de la llegada del equipo a la capital española.

El anfitrión, el Real Madrid, había concluido primero sus compromisos con los medios, como de costumbre, donde Kylian Mbappé, quien anteriormente había declarado su afición por el Milán, afirmó que el Inter es un equipo que merece respeto y que Lautaro está entre los mejores delanteros del mundo.

En respuesta a ello, Lautaro dijo: "He escuchado lo que dijo. Nos enfrentaremos a un equipo que cuenta con muchos campeones, pero nosotros tenemos nuestras propias armas y jugadores que demuestran estar al máximo nivel año tras año".

Y añadió el delantero del Inter de Milán: "Nos hemos preparado bien y hemos recuperado nuestra energía. Sabemos contra quién jugamos, y Mbappé es, sin duda, uno de los mejores delanteros del mundo".

En el plano colectivo, el Inter de Milán suele mostrar niveles sólidos ante los más grandes del continente europeo, ya que su recorrido en la Liga de Campeones de la temporada 2024-2025 incluyó imponerse a un brillante Barcelona y al Bayern de Múnich, que figuraba entre los principales candidatos a conquistar el título antes del inicio del torneo.

Y sobre cómo logran esto, surge la pregunta acerca del secreto de estos resultados.

Lautaro dijo: "Depende de los equipos a los que nos enfrentamos. Nos adaptamos según el rival, y es natural que nos ciñamos a lo que nos pide el entrenador".

Atendiendo a los estándares recientes del equipo, la eliminación en los octavos de final la temporada pasada fue considerada una gran decepción.

El capitán del Nerazzurri comentó: "Nos despedimos del torneo pronto el año pasado, pero es importante aprender de los errores. Aspiro a ofrecer lo mejor de mí y a llevar al Inter lo más lejos posible este año".

A pesar del sólido historial colectivo del Inter ante los grandes de Europa, la estrella Martínez no posee el registro goleador más impresionante en estos enfrentamientos, aunque logró marcar durante el más reciente gran duelo del Inter en la Serie A ante el Nápoles el pasado fin de semana.

Lautaro dijo: "Lo más importante es que el Inter gane. He escuchado todo lo que se dice, pero he marcado muchos goles importantes antes del sábado. Yo me centro en el trabajo colectivo, y eso es lo que siempre he intentado hacer. El grupo es más importante que el individuo".

Y añadió el delantero argentino: "Fue una victoria importante ante el Nápoles, pero el camino aún es muy largo".

A Lautaro se le preguntó si conquistar la Liga de Campeones es un objetivo real para el Inter esta temporada o si se trata simplemente de un sueño.

Su respuesta fue una afirmación contundente, ya que dijo: "Es un objetivo. Todos tenemos sueños, pero esto es más que una simple obsesión. Debemos mantener la calma, y sabemos que hay muchos equipos fuertes. Es, sin duda, un objetivo para nosotros. Desde que llegué aquí por primera vez, he repetido que debemos trabajar duro para ofrecerle al Inter el mayor número posible de títulos".

Y sobre su opinión acerca del Real Madrid y del exentrenador del Inter, José Mourinho, Martínez dijo: "Es una pregunta difícil porque yo no estaba en el Inter en aquel momento. Sin duda merece mucho respeto por lo que logró con el Inter, pero nosotros nos centramos en el presente y queremos ofrecer lo mejor de nosotros ante el Madrid".



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