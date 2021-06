Lasarte y la Copa América en Brasil: "Es un riesgo gigante"

El técnico de La Roja alertó sobre el peligro que supone realizar el torneo en uno de los países con más contagios por COVID-19 a nivel mundial.

El bombazo de la CONMEBOL al confirmar a Brasil como la nación anfitriona de la edición 47 de la Copa América 2021 sigue despertando diversas reacciones. En el caso de Chile fue el técnico Martín Lasarte quien sacó la voz en la conferencia de prensa previa al partido con Argentina por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

El técnico uruguayo, quien hará su debut oficial frente a la Albiceleste en Santiago del Estero, aseguró que le parece un riesgo enorme disputar el torneo en uno de los países con más contagios por COVID-19 a nivel mundial.

"Ya lo dije cuando la Copa América estaba planteada en Argentina. Lo que pasa es que ahora surge porque se juega en Brasil. Acá uno dice 'le puede pasar a cualquiera' y cualquiera podemos ser nosotros. No es lo mismo un deportista de 25 años que un miembro del staff, un funcionario de nuestra edad. A mí me parece un riesgo enorme, gigante, porque primero está la salud", lanzó el DT charrúa.

Y en la misma línea, agregó: "Yo planteo mi punto de vista frente a esta situación, que además está teniendo una serie de alternancias extrañas. Fíjate que quedan pocos días, e íbamos a jugar en un lugar, con un calendario y ahora vamos a otro lugar, no sabemos si jugaremos en el mismo grupo. Es raro, es extraño, como le parece a todo el mundo".

"Pero repito la Copa América se jugará donde se tenga que jugar... Nosotros debemos tener el mayor recaudo y esperando que tengamos un cien por ciento, no un 99, de efectividad respecto a estos aspectos porque si llega a pasar algo quién se cuelga la medalla", complementó.

Por otra parte, Machete se refirió al polémico contagio de Arturo Vidal, quien fue notificado por la Seremi de Salud Metropolitana tras vulnerar los protocolos. "Hay una cuestión de autocuidado, cada uno es libre de ocupar el tiempo de la manera que le parece. No soy quien para meterme en la vida privada de cada deportista. Uno, como conductor, tiene momentos para plantearles algunas particularidades, sobre todo a los más jóvenes".

"Yo no estoy validando lo que hace Arturo u otro jugador. Nuestro objetivo está en el partido de mañana. Tengo mis pensamientos, como todos, y ya llegará el momento de hacerlo. Nuestro objetivo es el partido de mañana. No estoy validando, sobre todo cuando uno es experimentado. Uno sabe lo que tiene que hacer", añadió.

Respecto a la formación ante los de Lionel Scaloni, el estrega indicó que "no lo voy a plantear acá. No sólo por el hecho estratégico. Y además, es muy fácil decir algo y luego no cumplir con lo que dice, y da a entender que uno está engañando. Llevamos cuatro días con este equipo, y con un golpe bastante duro, como la ausencia de un jugador importante".

Finalmente, destacó la figura de Lionel Messi en el rival. "Cuando un equipo tiene un jugador de la talla de Messi, requiere una atención especial. Más allá que no sea sólo personal, hay que mirarlo con atención y su juego", cerró.