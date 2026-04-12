Las regatas de Yamal dejan en evidencia a Mbappé y Vinícius

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, vive un gran momento con su club, especialmente tras su actuación en el derbi catalán de ayer.

Ante el Espanyol marcó un gol, dio dos asistencias clave y brilló con sus regates.

Ya suma 15 goles y es cuarto en la lista de máximos anotadores de La Liga.

Según Mundo Deportivo, realizó 16 regates en los dos últimos partidos, más que los 13 que sumaron Mbappé y Vinicius ante Bayern y Girona.

Con nueve puntos de ventaja, el extremo aspira a su tercer título de Liga antes de cumplir 19 años.

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