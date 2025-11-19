Las nuevas gorras del Barcelona ya están disponibles en México

New Era y el FC Barcelona han firmado un acuerdo de colaboración y han lanzado al mercado una colección exclusiva de gorras, misma que ya ha llegado a México, donde los Blaugranas cuentan con una base importante de fanáticos. Esta colaboración representa el encuentro entre dos símbolos universales del deporte, la moda y la cultura: una fusión entre la gloria deportiva del Barça y el heritage de New Era

La colección New Era x FC Barcelona combina la maestría de la marca estadounidense a nivel headwear con el carácter mediterráneo y cosmopolita de la capital catalana. Cada pieza fusiona el legendario escudo del Barça con la icónica flag de New Era, en una celebración del estilo que une generaciones de blaugranas. Los diseños transitan desde los clásicos atemporales hasta las siluetas más contemporáneas, reflejando el equilibrio entre tradición e innovación que define tanto a la marca como al club.

En la colaboración, podremos encontrar los modelos más emblemáticos de New Era, tales como son: 9FORTY, 9TWENTY y 9FORTY TRUCKER. El Barça deja su huella en la legendaria 59FIFTY, pieza insignia de New Era y símbolo de autenticidad en todo el mundo. Esta edición especial presenta franjas azul y grana sobre los seis paneles clásicos, detalles en amarillo en la visera y bordados, el logotipo de New Era en el lateral izquierdo y el lema “Més que un club” bordado en el derecho, el cual dignifica el enfoque social más alla de lo deportivo de la institución, instaurado por Joan Gamper desde su primera gestión.

New Era

Con este lanzamiento, New Era y el FC Barcelona sellan una alianza que celebra el pasado, abraza el presente y mira hacia el futuro con una perspectiva audaz y global.