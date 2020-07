Las notas finales de la Liga 2019-20: Matrícula de honor para el Granada

Suspenden FC Barcelona y Celta, mientras que firman un "muy deficiente" Valencia CF, Real Betis y RCD Espanyol.

Se acabó la Liga 2019-20. Una liga extraña, marcada por el Covid-19 y disputada en circunstancias especiales, bajo un estricto protocolo sanitario y sin público en las gradas. Y es hora de poner las notas finales a sus protagonistas. En el cuadro de honor, lugar destacado para el campeón, el , que consigue su 34º título. Se han clasificado para la el FC , el Club y el FC. Jugarán la el CF, la de San Sebastián y el CF, que lo hará por primera vez en su historia, mientras que descienden a Segunda CD , RCD y RCD . Estas son las notas finales del torneo para Goal:

Matrícula de honor: Granada CF. El equipo nazarí ha completado una temporada memorable. Diego Martínez, el entrenador de la temporada, ha hecho un milagro deportivo. El año pasado, este equipo estaba en Segunda y el próximo curso jugará la Europa League. La hinchada de los Nuevos Cármenes lloró de pena el haberse quedado a las puertas de la final de Copa. Ahora vuelve a llorar, pero de felicidad, porque su equipo jugará en competición europea por primera vez en toda su historia.

Sobresaliente: Sevilla, y Real . El Sevilla alcanzó el sobresaliente gracias al proyecto de Pepe Castro, Monchi y Lopetegui. En un verano duro, el club lavó la cara al proyecto y acabó consiguiendo todos los objetivos marcados. Además, sigue vivo en Europa League. Por su parte, Osasuna de Pamplona alcanzó el sobresaliente de la mano de Jagoba Arrasate, que logró que el equipo, además de jugar bien a fútbol, apenas pasase apuros en Primera. Y por último, el Real Valladolid, de la mano de Sergio González, logró una permanencia holgada en base a recursos limitados y con apenas un millón de euros gastado en fichajes. Un mérito descomunal.

Notable: Real Madrid, Villarreal y Real Sociedad. De la mano de Zinedine Zidane - un título cada 19 partidos, impresionante dato-, el Real Madrid remontó al Barça y acabó ganando un título para el que no era el gran favorito. Lo hizo desde la solvencia defensiva y la concentración. Por lo tanto, notable alto para los blancos. El Villarreal también ha acabado el año con un notable, porque logró su objetivo de la temporada, lograr puesto en Europa, gracias a los goles de Gerard Moreno. El "submarino amarillo" fue de menos a más y acabó logrando un notable. Y por su parte, la Real, después de completar una sensacional temporada, vio recompensado su esfuerzo en un agónico último partido ante el Atleti, donde ha conquistado una merecida plaza europea.

Aprobado: Atlético de Madrid, Athletic, : Leganés, , y . Un año más, el Atlético de Madrid cumplió su objetivo, estar entre los tres primeros. Simeone lleva ocho consecutivos. Habría sido un notable de no haber acabado tan lejos de Madrid y Barça; el Athletic, pese a que se quedó sin Europa por ser demasiado irregular, logró el aprobado raspado; lo mismo puede decirse del Levante UD, que no pasó apuros y seguirá en Primera gracias a Paco López; también aprueba la SD EIbar de la mano de Mendilíbar, que sigue compitiendo entre los mejores; también aprueba el Leganés, a pesar de su descenso, por haber peleado contra los elementos y haber tenido vida hasta el último partido; se queda en sólo un aprobado el Getafe, porque estaba para sobresaliente o notable, pero acabó desinflándose tras el parón; y por último, el Deportivo Alavés, por su parte, también aprobado, aunque rozó el descenso de categoría, pero acabó salvándolo "in extremis" después del cese de Asier Garitano.

Suspenso: Barça, y Mallorca. El torneo liguero del FC Barcelona ha sido muy gris. Bartomeu echó a Valverde yendo el equipo líder y el Barça tiró por la borda una ventaja de dos puntos antes del parón por Covi-19. Después, se desinfló como un globo y dejó entrever una crisis deportiva e institucional. Parece complicado que Setién sea el entrenador del Barcelona la próxima temporada. El caso del Celta es sorprendente: otro año más, una plantilla confeccionada para mirar a Europa estuvo coquetando con el descenso hasta última hora. El Mallorca rozó el aprobado, pero acabó perdiendo la categoría pese a los esfuerzos de Vicente Moreno, un buen entrenador. Cometió muchos errores en momentos clave y regaló demasiados penaltis en contra, algo que le lastró.

Muy deficiente: CF, Real y RCD Espanyol. Lo del Valencia CF es unánime: En 13 meses, gracias a las decisiones caprichosas de Peter Lim, el conjunto ché pasó de ser campeón de Copa a quedarse sin Europa y sin nada. Con un presupuesto de más de 180 millones, varias destituciones, dimisiones y decisiones bochornosas, el Valencia se ha ganado una nota deficiente a pulso: realizó una temporada lamentable. En cuanto al Betis, el proyecto, una vez más, se ha desmoronado. Rubi se ha ido pero la directiva sigue. Ahora llegará Pellegrini y veremos qué rumbo toma una entidad que, en los últimos años, no acaba de despegar. Lo del RCD Espanyo, sin duda, hace daño a la vista. Su temporada ha sido nefasta y ha acabado enterrado en sus malas decisiones. Hace cuatro años Mir Chen dijo que el equipo estaría en Champions y cuatro después, está en Segunda. Quemó cuatro entrenadores diferentes y nunca levantó cabeza.