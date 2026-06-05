Las Leonas Naranjas no logran superar un grave error: «¡Qué portero más desastroso!»

Las Leonas Naranjas perdieron 3-2 ante Irlanda en la eliminatoria para el Mundial 2027. Francia, nueva líder del Grupo B, venció 0-2 a Polonia. Holanda, tercera, cerrará la fase ante Polonia la próxima semana. El primero se clasifica directo al Mundial, y el segundo y tercero van a la repesca.

Holanda encajó el 1-0 a los 20 minutos: Kyra Carusa remató un contraataque y, aunque el disparo parecía atajable, Lize Kops no logró detenerlo.

Pese a la reacción naranja, ni Romée Leuchter ni Lineth Beerensteyn empataron bajo la lluvia de Cork. Al descanso, el técnico Arjan Veurink ya buscaba soluciones.

«Ese balón Lize Kops tenía que pararlo», criticó la exinternacional Mandy van den Berg en el descanso a la NOS. «No era un disparo fuerte; simplemente fue una parada dramática, producto de una mala colocación y falta de explosividad. Reaccionó muy tarde. Muy mala».

Tras el descanso Holanda apretó, pero Beerensteyn falló una ocasión clara. Irlanda resistió en su campo y buscó el contraataque. La igualdad llegó cuando Jacky Groenen sufrió un fuerte golpe en el área y la capitana Dominique Janssen transformó el penalti: 1-1.

Sin embargo, en el primer contragolpe irlandés, Abbie Larkin aprovechó un desvío para devolver la ventaja local. Victoria Pelova igualó a diez del final con un disparo raso al ángulo derecho, pero en el último minuto Amber Barrett marcó a puerta vacía y dio el triunfo a Irlanda.

Si termina segunda o tercera, deberá superar dos rondas de repesca: en la primera podría enfrentar a Lituania, Kosovo, Grecia o Rumanía, con la ventaja de jugar la vuelta en casa.

En total, 32 equipos disputarán los play-offs: 12 de la División A, 12 de la B y 8 de la C. Siete lograrán el pase al Mundial de 2027 en Brasil.

El 1-0 de Irlanda contra las Oranje Leeuwinnen