Las iniciativas del mundo del fútbol para luchar contra el coronavirus

Futbolistas, entrenadores y las propias instituciones proponen ideas para pelear contra la pandemia.

El fútbol no puede ser ajeno a esta crisis mundial que está dejando el coronavirus. Por eso, a través de distintas iniciativas, futbolistas, entrenadores y las propias instituciones empezaron a moverse para recaudar fondos y combatir con mejores herramientas esta pandemia que tanto daño está causando. Aquí, en Goal, recolectamos algunas...

La propuesta de Simeone

Nace la plataforma "WeKickcorona"

Fue creada por los futbolistas del Bayern Munich Joshua Kimmich y Leon Goretzka, con la intención de generar un fondo económico para ayudar a todas las organizaciones sociales, sanitarias o de carácter caritativo que precisen herramientas para pelear contra la pandemia mundial. Ambos ya donaron un millón de euros.

Más equipos

Willian se ofrece a jugar sin contrato con el

Lo aseguró en una entrevista con Esporte Interativo. La propuesta es por si tiene que jugar a partir del 30 de junio. "Si el campeonato tuviese que jugarse en esas fechas, en esos meses, para mí no sería ningún problema acabar el campeonato, siendo leal con el club como ellos han sido conmigo, independientemente del papel firmado", manifestó el brasileño. La Premier League está suspendida, en principio, hasta el 30 de abril.

Francisco Geraldes, en la calle, por la gente

El centrocampista del Sporting de , desde Lisboa, se ofreció para hacerle la compra a las personas que no puedan salir de su casa debido a la cuarentena obligatoria.

El Real dona material médico

El club verdiblanco ha anunciado que va a donar buena parte del material que tenían sus servicios médicos al Hospital Virgen del Rocío, uno de los más importantes de Andalucía y que se encuentra a escasos metros del Benito Villamarín.

Higuaín encabeza una campaña en la para recaudar fondos

"Quería comunicarles que yo también, junto con la Juventus, estoy ayudando con la recaudación de fondos para todos los hospitales de Piamonte y de . Hacelo también vos, porque aunque estemos separados, ésta es una forma de mostrar que estamos más unidos que nunca. Fuerza y saldremos adelante", aseguró el argentino en un video difundido por la propia institución.

La campaña organizada por Zlatan Ibrahimovic

El jugador del Milan donará la recaudación a los hospitales de Humanitas en y se ha puesto como objetivo conseguir un millón de euros. "Italia siempre me ha dado mucho y, en este dramático momento, quiero devolver aún más a este país que amo. Decidí, junto con las personas que trabajan conmigo, crear una recaudación de fondos para los hospitales de Humanitas y utilizar mi poder de comunicación para difundir el mensaje. Es un problema grave y necesitamos una ayuda concreta que no se trate solo de un vídeo. Cuento con la generosidad de mis colegas, de todos los deportistas profesionales y de aquellos que desean hacer una donación pequeña o grande de acuerdo con sus posibilidades, para eliminar este virus. Juntos podemos realmente ayudar a los hospitales, médicos y enfermeras que trabajan desinteresadamente todos los días para salvar nuestras vidas. ¡Porque hoy somos los que los animamos! ¡Vamos a a darle una patada juntos al coronavirus y ganar este partido! Y recuerda: si el virus no va a Zlatan, Zlatan va al virus", explicó en su cuenta de Istagram.

El rechaza los test de coronavirus: "Hay colectivos más necesitados"

“Es cierto que los puso a nuestra disposición, pero no las hemos realizado por criterio médico y criterio social. Ningún jugador presenta síntomas y creemos que hay colectivos muchos menos beneficiados y con más necesidades. Son ellos los que deben tener la prioridad", explicaron desde la institución.

Los jugadores del Betis organizan una recaudación de fondos

El artículo sigue a continuación

Sergio Canales hizo de portavoz y lanzó la iniciativa en sus redes sociales: "Hola a todos, me dirijo a vosotros desde mi casa porque llevo unos días pensando en cómo podríamos ayudar ante esta situación tan crítica: la crisis del coronavirus. En hay muchos desfavorecidos que necesitan alimentarse en comedores sociales y tener un techo en casas de acogida. Ahora más que nunca necesitan nuestra ayuda. Por eso, toda la plantilla Del Real Betis, incluido el cuerpo técnico y los servicios médicos, queremos poner en marcha la iniciativa #CORONAVIDA en colaboración con la Compañía Hijas de la Caridad para que podamos ayudar en su obra social por toda Andalucía: más de 1.200 personas que a diario acuden a centros sociales de esta asociación, más de 650 familias sin recursos que necesitan alimentos de primera necesidad y asi 300 personas que necesitan casa de acogida todos los días. Poner tu granito de arena es muy sencillo, solo tienes que donar la cantidad que desees a través de esta página y compartir esta campaña para que llegue a más gente".

Daniele De Rossi, donando sangre en

"Hay una gran escasez de sangre. Hay seguridad y médicos equipados. La gente ha dejado de donar sangre por miedo, pero hay estructuras destinadas a acoger al donantes. Mi mensaje es no tengan miedo, es un gesto de altruismo que debe continuar", explicó el italiano.