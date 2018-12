Las horas decisivas de Colo Colo

En Blanco y Negro esperan confirmar al técnico durante esta semana. Además, el Cacique debe sellar el futuro de Jaime Valdés y Julio Barroso.

Colo Colo vivirá una semana clave de cara a su temporada 2019. El Cacique tendrá horas decisivas respecto a su nuevo cuerpo técnico y el futuro de algunos jugadores como Julio Barroso y Jaime Valdés.

Sobre al primer punto, una de las pocas cosas que genera consenso en el directorio de Blanco y Negro es que Mario Salas tiene que ser el reemplazante de Héctor Tapia, quien en esta jornada fue oficializado en Real Garcilaso. El exfutbolista firmaría a cambio de 850 mil dólares anuales.

El bicampeón con Universidad Católica, de extraordinaria campaña con Sporting Cristal, se alzó con el título del torneo Descentralizado y por estos días debe cerrar anticipadamente su vínculo con el conjunto cervecero para arribar a Macul. “Van a ocurrir cosas importantes esta semana en Colo Colo”, adelantó el director deportivo de la escuadra blanca, Marcelo Espina.

El Comandante ya recibió la bendición de Esteban Paredes, el capitán, quien a mediados de semana declaró: “Es normal que a Mario lo quieran muchos clubes por lo que hizo en Católica, hizo algo histórico con un juego muy ofensivo, a la hora de presionar lo hacían muy rápido. Gusta a la mayoría del directorio y a mí en lo principal”, expresaba.

Una idea similar tuvo el volante Claudio Baeza, quien este domingo manifestó que “ojalá pueda llegar Mario Salas a Colo Colo, es un entrenador con grandes capacidades”. El contrato del viñamarino se extenderá por las próximas dos temporadas, mismo período por el que firmó en Cruzados y en los Celestes.

¿Respecto a sus jugadores? Barroso termina contrato y aún está en proceso de negociación para acordar su extensión; mientras que Pajarito podría dejar la tienda de Pedrero para reforzar a Palestino. En el Estadio Monumental aún esperan su continuidad.

Para la conformación del plantel 2019, Salas dispondrá de dos millones de dólares. Se espera que el club que disputará la Copa Sudamericana sume a cuatro jugadores: un defensa, un volante y dos delanteros.

El jueves podría ser anunciado el DT. "Ese es un tema que hay que resolver, y de alguna forma no estoy en condiciones para definir esa situación ahora. No puedo afirmar absolutamente nada. Depende de muchas cosas, y de reuniones que debo tener. Y obviamente de la decisión que yo vaya a tener", aseguró el estratega después de golear a Alianza Lima. "No tengo plazos", agregó en medio del festejo.