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Real Sociedad s Mikel Oyarzabal (r) and Luka Sucic celebrate goal during Spanish King s Cup Final match. April 18, 2026. (20260418112)Imago
Jeroen van Poppel

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Las estrellas del Atlético fallan en la tanda de penaltis: la Real Sociedad se lleva la copa

Atlético Madrid vs Real Sociedad
Atlético Madrid
Real Sociedad
Copa del Rey

La Real Sociedad ganó la Copa del Rey tras vencer 4-3 en penaltis al Atlético de Madrid en una final emocionante. El partido acabó 2-2 tras 120 minutos en La Cartuja, y este es el cuarto título copero de la historia del club vasco.

Para Antoine Griezmann fue un encuentro especial: la estrella colchonera, que ya ganó la copa en 2021 con el Barça y dejará España, disputó su última final del torneo. El partido comenzó de forma espectacular con un gol inicial históricamente temprano. A los catorce segundos, Ander Barrenetxea marcó de cabeza tras un error de Giuliano Simeone en el control. El Atlético, obligado a remontar, buscó el ataque con insistencia a través de Ademola Lookman.

El equipo de Diego Simeone respondió rápido: en el 18’, Lookman se deshizo de su marca y batió al portero para el 1-1. A partir de ahí el partido fue de ida y vuelta, con ocasiones para ambos y ligera superioridad vasca.

Justo antes del descanso, la Real Sociedad volvió a golpear: tras una salida tardía de Juan Musso sobre Guedes, Mikel Oyarzabal marcó el 1-2 de penalti.

En la segunda parte el Atlético dominó la posesión, pero le faltó creatividad. Los intentos de Griezmann, Lookman y Álvarez crearon peligro, aunque el portero Unai Marrero mantuvo a flote a la Real, que respondió al contraataque.

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En el 83’, tras una jugada de Llorente y Almada, Álvarez firmó el 2-2 con un gran disparo.

En la prórroga, la Real Sociedad empezó mejor. Musso detuvo varios disparos de Luka Sučić y Orri Óskarsson. El Atlético respondió con un potente tiro de Julián Álvarez al larguero.

Sin más goles, se llegó a los penaltis. El Atlético falló los dos primeros, por Sørloth y Álvarez; la Real erró el segundo, de Óskarsson, pero marcó los cuatro siguientes y ganó 3-4. El tanto decisivo lo firmó Pablo Marín, con un disparo al ángulo.

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