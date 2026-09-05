El Fulham desperdició su ventaja ante su invitado, el Crystal Palace, para caer en su propio estadio y ante su afición por 2-3 en la tercera jornada de la Premier League inglesa.

El Fulham aún no conoce el sabor de la victoria esta temporada en la Premier League, con su nuevo entrenador Álvaro Arbeloa, tras la tercera derrota consecutiva.

La derrota también provocó los silbidos de la afición del Fulham hacia su equipo debido a los malos resultados.

El diario AS repasó los detalles del encuentro, cuyo comienzo estuvo protagonizado por Joshua King, que abrió el marcador para los locales en el minuto 11.

Tyrick Mitchell logró establecer el empate para el Crystal Palace en el minuto 35 con un potente disparo con su pierna izquierda.

Siete minutos después, el Fulham recuperó de nuevo su ventaja gracias a César Palacios, para que la primera parte terminara con ventaja del Fulham por 2-1.

Pero el Crystal Palace entró en la segunda parte con un ataque intenso, que dio como resultado el gol del empate a través de Mitchell en el minuto 54.

Y en el minuto 77, Ben Chilwell marcó el tercer gol del Crystal Palace, para que los visitantes cosecharan sus primeros tres puntos en la Premier League.

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