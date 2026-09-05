El Fulham desperdició su ventaja ante su invitado, el Crystal Palace, y cayó en su propio estadio y frente a su afición por 2-3 en la tercera jornada de la Premier League.

El Fulham no ha conocido aún el sabor de la victoria en la Premier League esta temporada, con su nuevo entrenador Álvaro Arbeloa, tras la tercera derrota consecutiva.

La derrota también provocó los silbidos de la afición del Fulham hacia su equipo por los malos resultados.

El diario As repasó los detalles del encuentro, cuyo inicio corrió a cargo de Joshua King, que abrió el marcador para los locales en el minuto 11.

Tyrick Mitchell logró el empate para el Crystal Palace en el minuto 35 con un potente disparo con su pierna izquierda.

Siete minutos después, el Fulham recuperó de nuevo su ventaja gracias a César Palacios, y la primera parte terminó con la delantera del Fulham por 2-1.

Pero el Crystal Palace entró en la segunda parte con un ataque intenso, que se tradujo en el gol del empate obra de Mitchell en el minuto 54.

Y en el minuto 77, Ben Chilwell marcó el tercer gol del Crystal Palace, con lo que los visitantes cosecharon sus tres primeros puntos en su casillero en la Premier League.

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