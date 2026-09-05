El Fulham desperdició su ventaja ante su invitado, el Crystal Palace, y cayó en su propio campo y ante su afición por un marcador de 3-2 en la tercera jornada de la Premier League.

El Fulham no ha conocido el sabor de la victoria hasta el momento en la Premier League esta temporada, con su nuevo entrenador Álvaro Arbeloa, tras la tercera derrota consecutiva.

La derrota también provocó pitidos de desaprobación de la afición del Fulham hacia su equipo por los malos resultados.

El diario As repasó los detalles del encuentro, en el que el comienzo fue con Joshua King, que inauguró el marcador para los locales en el minuto 11.

Tyrick Mitchell logró el empate para el Crystal Palace en el minuto 35 con un potente disparo con su pierna izquierda.

Siete minutos después, el Fulham recuperó su ventaja de nuevo por medio de César Palacios, y la primera parte terminó con ventaja del Fulham por 2-1.

Pero el Crystal Palace entró en la segunda parte con un ataque intenso que se tradujo en el gol del empate por medio de Mitchell en el minuto 54.

Y en el minuto 77, Ben Chilwell anotó el tercer gol del Crystal Palace, con lo que los visitantes cosecharon sus primeros 3 puntos en su casillero en la Premier League.

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