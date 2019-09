Las cuentas no engañan: Con Dembélé es imposible tener a Neymar

La presentación del balance financiero del Barcelona demuestra que el club no podía soportar la ficha de ambos.

EDITORIAL

Si Ousmane Dembélé sigue en el es porque no llegó Neymar Da Silva. Puede parecer una obviedad, pues ambos ocupan la misma demarcación, pero en este caso la cuestión deportiva, elegir a uno u otro, estaba sometida a la económica. Básicamente porque la tesorería del club catalán no podía soportar otro salario tan elevado si antes no se desprendía del francés o descartaba la incorporación de Antoine Griezmann.

Porque lejos de haber reducido el gasto salarial en 28 millones de euros según pretendía el presupuesto presentado hace un año, en realidad ha aumentado en 5. Si acaso, "la masa salarial se ha incrementado en un 1%", como señaló el vicepresidente económico Enrique Tombas. De hecho, tal y como señala el directivo el Barcelona ha logrado reducir el impacto relativo en sus arcas, que a fin de cuentas es lo que vale, pensando en no rebasar el Fair Play Financiero.

Es decir, si el Barcelona ha logrado reducir la percentual dedicada a salarios es porque ha aumentado la cuenta de ingresos, de forma que si en la temporada 2017-2018, la primera sin Neymar pero con Dembélé y Philippe Coutinho, el gasto alcanzó el límite permitido, 70%, el aumento del presupuesto, de 914 a 990 millones en la temporada 2018-2019, permitió que el incremento salarial en términos absolutos, de 639 a 671, en realidad supusiera reducir el gasto a un 68% de su presupuesto en términos relativos.

En la presente temporada 2019-2020 el Barcelona vuelve a tener el objetivo, como hace un año, de reducir los salarios de los 671 millones actuales a los 642, una cifra cercana al gasto de hace dos años. Esta circunstancia, aunada a un nuevo aumento de la previsión de ingresos, que alcanzará los 1.047 millones de euros, permitiría al club azulgrana alejarse un poco más del límite que marca el Fair Play Financiero y situar el gasto en el 61% de los ingresos totales.

De alguna forma el Barcelona se ha dado cuenta de que la huida hacia adelante que supone tener que aumentar los ingresos para reducir la parte relativa a salarios porque no logra rebajar el gasto absoluto en fichas no es sostenible. Y, en este contexto, hoy queda más claro que nunca que si hubiera llegado Neymar el siguiente movimiento hubiera tenido que ser, forzosamente, la salida de Dembélé. Aunque no le gustara era una cuestión de "mantenernos en unos parámetros razonables" según dijo el CEO, Òscar Grau.