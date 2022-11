Las controversias y polémicas más recordadas de Gerard Piqué

El central del Barcelona nunca pasa desapercibido. Desde el "se queda" a Neymar, al Espanyol de Cornellá, pasando por "los hilos del Bernabéu".

Con la confirmación de su retirada de la Selección española, Goal repasa las polémicas o divertidas intervenciones de Gerard Piqué fuera del campo.

ASÍ CONFIRMÓ SU RETIRADA DE LA SELECCIÓN

"Madridista el que no bote"

Ya en su primera temporada en el Barça se acordó del Real Madrid cuando ganó el triplete. En el festejo de los títulos, el central catalán se arrancó cantando "¡Madridista el que no bote!".

El escupitajo a Cortés

En julio de 2010, a bordo de la rúa que recorría las calles de Madrid, lanzó un escupitajo a Pedro Cortés, delegado de la Selección en el Mundial 2010, durante la celebración del título conseguido en Sudáfrica.

La 'manita' del 5-0

En noviembre de 2010 el Barcelona venció al Real Madrid por un contundente 5-0. Tras el quinto gol, Piqué sacó cinco dedos mirando a la grada de forma irónica.

'A por la Copa de vuestro Rey'

Se cruzó con jugadores del Real Madrid en el túnel de vestuarios del Bernabéu en abril de 2011, tras un empate 1-1. Y les habría dicho: “Españolitos, ahora os vamos a ganar la Copa de vuestro Rey”.

Intercede por Tito Vilanova

Tras la Supercopa de España ante el Real Madrid en la que José Mourinho metió el dedo en el ojo a Tito Vilanova, el catalán cargó contra el portugués: "Se está cargando el fútbol español", aseguró.

Los tres puntos suspensivos

Getty Images

El 11 de marzo de 2012, dejó un enigmático mensaje en Twitter segundos después de una posible mano de Sergio Ramos en el último instante de la visita del Real Madrid al Benito Villamarín. Tres puntos suspensivos que dejaron entrever su indignación sobre lo sucedido en Sevilla.

"Es algo premeditado"

“Me la tenía guardada, es algo premeditado", dijo sobre el árbitro Velasco Carballo, quien lo expulsó en marzo de 2012 en un partido ante el Sporting.

Contra Pérez Lasa

En marzo de 2013, Pérez Lasa fue el apuntado. El defensa le hizo el gesto de unas esposas a al árbitro y, ante los medios, diría: “En el Bernabéu tienes que ser muy superior para poder ganar”.

En la Diada

"¡Nunca había vivido nada parecido, simplemente inolvidable!", tuiteaba el zaguero en el Día de Cataluña, en 2014, cuando se paseó por Barcelona junto a su hijo Milan durante la celebración.

Revela el futuro de Cesc

Antes del Mundial 2014, reveló a Vicente del Bosque que Cesc Fábregas cambiaría el Barcelona por el Chelsea. “Me ha dicho que está hecho por 33 millones”, dijo.

Getty Images

Risas con España eliminada

En el Mundial de 2014, en el último partido de fase de grupos con España ya eliminada, Piqué estaba en el banquillo muy relajado y tomando el sol, siendo duramente criticado por ello.

La bomba fétida

En agosto de 2014, en un viaje del Barcelona a Helsinki, el central lanzó una bomba fétida dentro del avión. Después, en zona mixta, repitió la broma.

Vs. Guardia Urbana

En octubre de 2014, tuvo un altercado con la Guardia Urbana de Barcelona a las 2:30 de la mañana en la zona del Port Olímpic, frente a una discoteca. Los agentes habían multado a su hermano Marc por estacionar el coche en un carril reservado para taxis. En la discusión, según el informe policial, Gerard les dijo a los agentes: “Me tenéis envidia porque soy famoso”.

El tuit durante el Madrid-Elche

Después de un partido entre el Real Madrid y el Elche con una actuación arbitral muy polémica, Piqué cogió su móvil y escribió en Twitter: "Viendo una película de humor por el Canal+Liga... Siempre va bien a estas horas de la noche!". Ahí llegó la primera contestación de Arbeloa: "Muy contentos con los 3 puntos! Me alegro de que algunos cambien el teatro por el cine, eso siempre esta bien!".

Piques con Arbeloa

Sus peleas con Álvaro Arbeloa fueron constantes. El punto álgido llegó cuando Piqué broméo en Twitter sobre la eliminación en Copa por alineación indebida de Cheryshev, y Arbeloa contestó diciendo que algún día vería a su "amigo Piqué en el Club de la Comedia". El catalán salió al paso aclarando que Arbeloa no era su amigo, en todo caso un "cono-cido".

"Respeta a tus superiores"

También Granero se vería envuelto en la pelea Piqué-Arbeloa. El centrocampista defendió a su ex compañero de equipo recordándole los títulos que había ganado Arbeloa y mandándole un mensaje: "Respeta a tus superiores". Piqué contestó en cuanto se alzó con el Mundial de Clubs en Japón: "#Paramissuperiores", escribió el central con 25 iconos de títulos como los que él acababa de conseguir.

Un móvil en el banquillo

En un partido de Supercopa de Catalunya ante el Espanyol, Piqué sacó su móvil estando en el banquillo.

"Contigo empezó todo, Kevin Roldan"

Inolvidable celebración del triplete en 2015, cuando en el medio del Camp Nou recordó a Kevin Roldan, el cantante colombiano en la fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo. "Contigo empezó todo", la frase de la noche.

Piques con Ramos

La relación con Sergio Ramos, compañero de Selección, no siempre ha sido la mejor. En varios Clásicos estuvieron a punto de llegar a las manos, y pese a que no hubo cruce de palabras como con Arbeloa, Piqué lo reconoció: "Mi relación con él no es muy buena, pero va a mejor". La relación entre ambos había mejorado con el paso de los años, aunque en el último Clásico volvieron a cruzarse feo.

La "minoría" del Espanyol

Contra el Espanyol, rival de la misma ciudad, también tuvo su polémica. El central disparó primero: "Se denominan una maravillosa minoría y son tan minoría que ni siquiera llenan el campo". El Espanyol acusó al jugador de "provocación permanente" e incluso el Comité Antiviolencia anunció que iba a vigilar su comportamiento. Piqué volvió a responder con un tuit: "Vosotros nunca lo entenderéis", y adjuntó un vídeo en la que se veía como la afición perica cantaba "Milan muérete" o "Shakira es una puta".

Denominar al Espanyol como "Espanyol de Cornellá"

En enero de 2018, tras la vuelta de Copa de cuartos de final con el Espanyol, insistió en zona mixta en calificar al Espanyol como Espanyol de Cornellá. Según el club blanquiazul estas palabras son una "manifestación en tono claramente despectivo como las que pronunció y viene reiterando el Sr. Piqué Bernabéu hacia la ciudad de Cornellà, flirtean muy peligrosamente con actitudes xenófobas y que, en todo caso, generan claramente violencia e intolerancia en torno a nuestro deporte".

Manda silenciar Cornellá y rajó en zona mixta contra los directivos el club perico

Después de toda la polémica durante la semana, Piqué fue silbado continuamente en el derbi de febrero de LaLiga ante el Espanyol. El central logró el empate en un cabezazo y se giró para mandar silenciar a toda la grada de Cornellá, elevando más el ambiente de polémica.

En la zona mixta del estadio perico no solo volvió a reafirmarse en sus declaraciones sino que añadió algún detalle más que generará polémica: "Son de Cornellà y con eso me refería a que cada vez están más desarraigados de Barcelona. Tienen un propietario chino también y todos sus consejeros son chinos".

Después, el presidente de LaLiga anunció que pedirían al Comité de Competición analizara si su celebración fue una provocación: “Si el gesto es sancionable, lo decidirá el Comité de Competición, pero es un tema que por nuestra parte lo trasladaremos a Competición y que decida si es sancionable o no. El reglamento deja posibilidades de que ciertas formas de celebrar goles se puedan considerar una provocación”.

"Que nos vean dar la vuelta"

“Que se jodan los de Madrid, que nos vean dar la vuelta”, dijo después del título de Supercopa europea ganado al Sevilla en 2016.

"Me cago en tu p*** madre"

En la Supercopa de España ante el Athletic de 2015, tras un fuera de juego, se dirigió al linier, según el acta, en los siguientes términos: “Me cago en tu puta madre”. Fue expulsado y sancionado con cuatro partidos.

La supuesta 'peineta'

En junio de 2016, otra vez fue víctima de las redes. Mientras abrazaba a De Gea durante el himno de España, movió el dedo del medio de su mano y en las redes no se lo perdonaron, acusándole de realizar una 'peineta'. "Me estoy crujiendo los dedos durante el himno. Dejemos de buscar polémicas donde no las hay e intentemos ganar la Eurocopa todos juntos", explicó el central en Twitter esa misma noche.

¿Miró hacia abajo en el himno?

Una locura: se llegó a acusar al defensa de mirar hacia abajo mientras sonaba el himno de España en los partidos internacionales de la selección. Un gesto que molestó al sector más radical de la afición.

¿Corte de mangas?

Señalaron a Piqué en el partido ante Albania camino de Rusia 2018 por, supuestamente, cortarse las mangas de la camiseta con la bandera de España. Una mentira que molestó al central y que le llevó a anunciar que se retirará tras la Copa del Mundo.

"La marioneta de Florentino"

Piqué habló en rueda de prensa después de anunciar que debaja la selección, y lo dejó muy claro: " No me echa de la selección la marioneta de Florentino, ni el Marca, ni el As, ni nadie. Es una decisión que he tomado yo, porque creo que merezco irme cuando yo quiera"

Contra la prensa

Piqué contra la prensa. El catalán también ha sacado el látigo para atizar a los medios. "¿Cómo podéis manipular de esta manera? Es una vergüenza", escribió en un tuit refiriéndose al ABC. Y esta temporada también criticó las encuestas del programa Estudio Estadio en Twitter.

En defensa de Shakira

Se fue a las manos con un fotógrafo que intentaba fotografiar a Shakira y a su hijo Milan durante un paseo que realizaba la colombiana con Piqué y su primogénito en un acuario de Barcelona.

Los "hilos" del palco del Bernabéu

Tras un encuentro amistoso de España ante Francia, Piqué sorprendió con sus declaraciones en la zona mixta, atacando al Real Madrid: "Lo que no me gustan son sus valores, los jugadores que hay los aprecio mucho los hilos que se mueven allí. La señora que imputó a Messi, a Neymar, y que hace un trato diferencial de Cristiano, se sienta al lado de Florentino Pérez en el palco y no pasa nada. Esto es este país y ha sido así desde siempre. No voy a explicar nada nuevo. Tampoco voy a pasar una lista como hacía Mourinho. Ya sabemos cómo funciona esto. Eso es lo que transmite el Madrid”.

"¿Lo has visto?"

Tras el empate en Villarreal en enero de este año, realizó gestos hacia el palco del Estadio de la Cerámica, posiblemente dirigidos al presidente de la LFP, Javier Tebas. Molesto con el árbitro, que no le pitó un claro penalti al Barcelona, se fue al grito de: "¿Lo has visto? Sí, tú, ¿lo has visto?".

"Se queda"

Mientras todos hablan de su salida al PSG, Piqué subió una foto a las redes sociales en la que aparece junto a Neymar y escribió: "Se queda". Después aclaró que "por las conversaciones que he tenido con Neymar, por lo que puedo oler e intuir y por las ganas que tengo... la foto fue por eso. Fue un momento distendido, salió así, no es algo especial. El que tiene que hablar es Ney".

Cataluña

Gerard Piqué mostró su indignación en varias ocasiones en Twitter durante los días del referendum del 1 de octubre. El defensor utilizó la ironía para criticar la actuación policial: ''Han actuado con profesionalidad y de modo proporcional y proporcionado'', escribió, adjuntando un vídeo.

Ante un vídeo emitido por el canal Intereconomía en el que se pedía al dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, mandar un misil contra Barcelona.