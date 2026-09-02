Las cámaras no lo captaron: Vinicius revela un secreto oculto en Valdebebas

El brasileño Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid, reveló un rincón especial del complejo de Valdebebas que no era visible para los aficionados.

Según el diario "Mundo Deportivo", llegó el mes de septiembre y, con él, el momento de recordar el verano, y Vinícius, a través de sus cuentas en las redes sociales, quiso hacerlo de una forma muy especial.

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Entre las imágenes que publicó para resumir su verano, incluyó una foto de un rincón del campo de Valdebebas donde el Real Madrid quiere homenajear a sus goleadores contemporáneos, en concreto, a aquellos que marcaron 100 goles con el equipo en algún momento de su trayectoria en el club.

Este grupo de jugadores lo integran el propio Vinícius, cuya foto conmemorativa se exhibe junto a las de Sergio Ramos, Karim Benzema, Fernando Hierro, Cristiano Ronaldo, Fernando Morientes, Ronaldo Nazário, Raúl González, Gonzalo Higuaín y Gareth Bale.

De esta manera, los aficionados del Real Madrid le agradecieron mostrar lo que, de otro modo, no habrían podido ver, lo que indica que el complejo deportivo del Real Madrid está lleno de detalles.

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