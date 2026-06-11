Las acciones del Atlético de Madrid enfurecen a Álvarez

El nombre de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, sigue dominando el mercado de fichajes tras la entrada del Real Madrid con una oferta de 150 millones de euros, pese al interés del Barcelona.

El silencio del jugador sobre su futuro ha disparado rumores y aumentado la incertidumbre en las últimas horas.

El diario Sport publicó en El Chiringuito unas declaraciones de Jota Jordi sobre el enfado del jugador con el Atlético.

Jordi afirmó: «La información que me llega desde la concentración de la selección argentina indica que Álvarez está muy afectado, se siente muy decepcionado, e incluso puedo decir que está muy enfadado».

Parte de su malestar, explicó, obedece a los comunicados del Atlético, que a su juicio no reflejan la realidad.

Y añadió: «El club lanza mensajes que apuntan a que la responsabilidad recae sobre Julián y el Barcelona. Mientras, el Barcelona siempre ha sido claro y sincero, y también se siente decepcionado porque cuenta con la promesa de una persona muy importante dentro del Atlético».

Y añadió: «Además de ser un gran profesional, siempre ha sido franco. Ha cumplido en todos los partidos con la camiseta del Atlético y nadie puede quejarse de él».

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