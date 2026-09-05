Marcos Llorente, lateral del Atlético de Madrid, aseguró que su equipo necesita con urgencia el regreso de Julián Álvarez al gol, tras la sorprendente derrota que sufrieron los rojiblancos por (3-0) ante el Athletic de Bilbao en la Liga española, este sábado.

Álvarez entró como suplente en la segunda parte en el estadio de San Mamés, cuando los visitantes perdían por dos goles a cero, pero no logró cambiar el rumbo del encuentro, y el Atlético encajó así su primera derrota de la temporada. Esta fue la primera aparición del delantero argentino desde el cierre del mercado de fichajes de verano, después de verse obligado a permanecer en las filas del Atlético a raíz de la negativa del club a negociar su traspaso al Barcelona.

Llorente declaró, en unas palabras recogidas por el portal ESPN: "Julián es un jugador decisivo para nosotros, y él lo sabe muy bien. Se irá adaptando poco a poco al equipo, y cuanto antes lo haga, mejor, porque necesitamos con urgencia sus goles, y debemos apoyarlo para que recupere el 100% de su nivel lo antes posible".

El Atlético afrontó el duelo ante el Bilbao sin un delantero puro en el once inicial; el técnico apostó por Álex Baena y Kang-in Lee en las funciones ofensivas, antes de dar entrada a Álvarez cuando quedaba algo más de media hora, mientras que Jonathan David, incorporado recientemente en calidad de cedido en el último día del mercado, permaneció en el banquillo sin participar.

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Por su parte, el defensa Dávid Hancko elogió los movimientos de su compañero, al afirmar: "Estaba claro que se encontraba en buen estado y que quería asumir la responsabilidad y marcar la diferencia. Es cierto que el delantero pierde algunos balones ante los bloques defensivos, pero vimos esos destellos ofensivos cuando se giró y remató con su pierna izquierda".

Y añadió Hancko: "Marca la diferencia con nosotros, y estoy muy contento con que se quede. Todo el equipo lo apoya y está detrás de él, porque lo necesitamos y creo que él también nos necesita a nosotros".

El Atlético de Madrid se derrumbó en apenas dos minutos en la segunda parte, cuando su portería encajó dos goles consecutivos de Nico Williams y Robert Navarro en los minutos 46 y 48, antes de que Unai Gómez... Ohian Sancet añadiera el tercer gol en los minutos finales.

Hancko comentó sobre este derrumbe: "Se puede decir que perdimos el partido en tan solo 120 segundos. Fue un comienzo malísimo de la segunda parte; perdimos la concentración durante dos minutos y no sé si nos relajamos tras el descanso. Fueron momentos difíciles, y quizá sea bueno que este tropiezo se haya producido pronto, al inicio de la temporada".

En el mismo sentido, Llorente dijo: "Desperdiciamos el partido en los primeros cinco minutos de la segunda parte; esos cinco minutos mataron nuestras aspiraciones y después no fuimos capaces de ejercer presión ni de marcar un gol que descolocara al rival. Esto no debe repetirse, porque hicimos una buena primera parte, y debemos corregir los errores y estudiar las causas de lo ocurrido".

Al Atlético de Madrid le espera una semana exigente; viajará al estadio de Anfield para enfrentarse al Liverpool en la Liga de Campeones de Europa, antes de visitar a la Real Sociedad en la Liga española.