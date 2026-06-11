Laporta se venga de Xavi con una decisión decisiva

Xavi Hernández, exentrenador del Barcelona, se ha convertido en persona non grata en el club catalán tras oponerse a Joan Laporta en las últimas elecciones.

Según Catalonia y AS, el exentrenador quedó fuera de las dos últimas convocatorias de la selección de leyendas que jugaron en Miami y Seúl.

Esta exclusión podría prolongarse en los próximos encuentros, pues es Alejandro Echevarría, exyerno de Laporta y su asistente de confianza, quien elige la alineación.

Echevarría fue uno de los principales objetivos de las críticas de Xavi en la entrevista que concedió al diario «La Vanguardia» durante la campaña electoral.

El exjugador lo vive con gran enfado, sobre todo por no haber podido disputar el último encuentro de las «Leyendas del Barcelona» junto a Sergio Busquets, Jordi Alba y Javier Mascherano.

Según la emisora, Luis Sa —antiguo compañero de Xavi en su agencia y actual organizador de los partidos de exjugadores— llamó a sus representantes para comunicarle que no era bienvenido y que su propuesta de jugar en Seúl había sido rechazada.

La negativa se veía venir: ya le impidieron jugar en Miami, lo que confirma la tendencia.

Antes de su polémica entrevista, «Ichivarria tiene más poder que Laporta en el club», Xavi había jugado varias veces con los «Legendarios del Barcelona» en Los Ángeles, México y Bombay.

Pese a ello, el Barça minimiza el incidente y lo califica de temporal.