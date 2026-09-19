Joan Laporta, presidente del Barcelona, aprovechó la reunión de la Asamblea General de Delegados para dirigir un mensaje a Lionel Messi.

El presidente del club catalán, que se mostró con un tono marcado por la satisfacción, aseguró que la entidad catalana no ha renunciado a su deseo de despedir a Messi, el mejor jugador de la historia del club, de la manera que se merece.

El diario Sport publicó las declaraciones de Laporta, en las que reveló que el Barcelona ya comunicó a Messi su deseo de organizar un acto de homenaje en su honor, y fijó el momento de la celebración de dicho homenaje, aclarando que será tras la finalización del nuevo estadio.

Laporta dijo: "Le dijimos a Messi que nos gustaría rendirle un homenaje tras la finalización del estadio, con la presencia de cerca de 105.000 espectadores".

El presidente del Barcelona insistió en que la decisión final estará en manos de la estrella argentina, y añadió: "Le rendiremos el homenaje cuando el estadio esté terminado, siempre que él lo desee".

El presidente del Barcelona habló también sobre la posibilidad de que Messi vuelva a vestir la camiseta del club catalán.

Explicó: "Había una posibilidad de disputar una temporada adicional con nosotros, pero eso no ocurrió porque tomó otra decisión", sin entrar en más detalles sobre el periodo al que se refería.

Estas palabras devuelven a la memoria una herida que sigue abierta para un amplio sector de la afición del Barcelona, la de la salida de Messi en el verano de 2021, sin que tuviera una despedida sobre el terreno de juego acorde a lo que ofreció a lo largo de su trayectoria con el club.

A pesar de ello, Laporta se esmeró en calmar cualquier tensión y en mostrar las mejores intenciones del club hacia Messi, al decir: "Estaremos enormemente felices de rendirle un homenaje. Espero verlo pronto".

El presidente del Barcelona dirigió además unas palabras a Jorge Messi, padre y agente del jugador, quien falleció el pasado 8 de agosto en la ciudad de Rosario, a la edad de 68 años.

Laporta dijo: "Mi más sentido pésame y un recuerdo para su padre, esa persona excepcional".

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