Laporta encabeza una reunión decisiva en el Barcelona

La junta directiva del Barcelona se prepara para tomar decisiones cruciales sobre la finalización del proyecto del nuevo Spotify Camp Nou, a través de una reunión prevista que determinará la fecha de celebración de la asamblea general extraordinaria para solicitar la aprobación de los socios al aumento del importe del préstamo destinado a concluir las obras de construcción, junto a otros expedientes económicos importantes.

Según el diario español As, la expedición del Barcelona partió este lunes por la mañana hacia Inglaterra para afrontar la segunda fase de su preparación para la temporada 2026-2027, donde el equipo del entrenador Hans Flick disputará su primera sesión de entrenamiento esta tarde en las instalaciones de St. George's Park, según el programa oficial.

Ningún miembro de la directiva acompañó a la expedición, mientras que la representación institucional está encabezada por Alejandro Echevarría, miembro de la comisión deportiva, y Bojan Krkic, ayudante cercano de Deco.

Está previsto que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, y el vicepresidente de asuntos deportivos, Rafa Yuste, se incorporen a la expedición más adelante, debido a la celebración de una importante reunión de la junta directiva el miércoles.

La reunión decidirá la fecha de la asamblea general extraordinaria, en la que se pedirá a los socios la aprobación del aumento del importe del préstamo necesario para completar la construcción del nuevo Spotify Camp Nou y el resto del proyecto "Espai Barça", incluido el nuevo Palau Blaugrana.

Las estimaciones apuntan a un aumento en los costes de las obras que oscila entre los 300 y los 400 millones de euros, mientras que hasta ahora no se ha fijado el importe definitivo del préstamo requerido.

El club espera celebrar la asamblea entre finales de agosto y principios de septiembre, con preferencia por realizarla en un día de partido en el estadio del equipo con el fin de animar al mayor número posible de socios a asistir.

Asimismo, Joan Laporta aprovechará la reunión para explicar las últimas novedades de las obras del Spotify Camp Nou, que se supone que alcanzará durante la presente temporada su capacidad máxima permitida, algo que se hará de forma gradual y por fases.

El orden del día de la asamblea incluye, además de la solicitud de aprobación del aumento del importe del préstamo, la votación sobre otras dos decisiones económicas relacionadas con el futuro del club.

La primera consiste en el acuerdo relativo a la exportación de la marca comercial "Barça" dentro de un complejo residencial en los Emiratos Árabes Unidos, un proyecto que podría reportar al club cerca de 10 millones de euros anuales, mientras que la segunda decisión se refiere a la aprobación del acuerdo de renovación del contrato de patrocinio con Spotify.