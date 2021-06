Laporta: "Con Koeman veo más un 1 que un 2"

Si el tema de Koeman fuera una quiniela, ¿con qué se quedaría, con un 1 o con un 2?, le preguntaron al presidente. Fue claro

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha comparecido este martes en rueda de prensa durante el acto de presentación de Eric Garcia como nuevo jugador del club blaugrana y ha repasado la actualidad del club y los movimientos en el mercado de fichajes. El máximo dirigente, que estuvo acompañado por el vicepresidente deportivo, Rafael Yuste, y el director de fútbol, Mateu Alemany, dejó un titular sobre la situación del entrenador Ronald Koeman.

Si esta situación con el técnico fuera una quiniela, sin la X como opción, el presidente quiso jugar y dejó entrever que Koeman está más próximo a quedarse que a marcharse del club. "Con Koeman esto va a mejorar. Veo más un 1 que un 2". Repasamos todas las declaraciones de Joan Laporta, en las que también reflexionó sobre el contrato de Leo Messi:

Renovación de Messi: "No está dependiendo de la auditoría. Estamos en conversaciones con los representates de Leo. Va bien y esperamos que siga progresando. En este momento nosotros, más o menos, el resultado del ejercicio ya lo tenemos controlado. La auditoría nos dará más datos, pero para esta operación en concreto ya habíamos hecho una reserva y habíamos preparado una estrategia. Querems hacer un nuevo contrato, hablamos con él, va bien pero no está hecho y estoy convencido de que a Eric también le gustaría mucho jugar junto a Leo. Siempre he dicho que no es un tema de dinero por su parte. Sabemos elñ marco de posibilidades que tenemos y él está mostrando mucha comprensión. Él quiere seguir con su reflexión y quiere tener un equipo competitivo para ganar títulos. Insisto, ninguno de los fichajes se hacen en relación a estas negociaciones. Sabemos que Leo se quiere quedar, pero como Eric tiene otras propuestas. En el caso de Eric, seguramente hubiera podido haber ido a otros sitios y ha decidido hacer el esfuerzo. Leo está en una situación parecida y sus ganas de quedarse espero que también sean determinantes".

Fecha límite para Messi: "Cuanto antes mejor, porque las dudas se disipen. Esto ayudaría a que vayamos construyendo más rápido el equipo. Pero tampoco nos podemos prisa, ni por una parte ni por la otra".

Pérdidas por bajas: "La secretaríaa técnica lleva mucho trabajando en este tema. Vuelve un jugador que se ha ido sin traspaso, para mí esto es fundamental para mandar un mensaje a la Masia, que es un pilar".

Nuevos fichajes: "Nosotros dijimos que se tienen que acabar esas situaciones en las que se pierde y no pasa nada. Se pierde LaLiga y tiene consecuencias. Ese es el nivel de exigencia. Yo no dije revolución, dije una renovación profunda. Estamos en ello y habrá más presentaciones de jugadores con los que estamos trabajando. Se tendrá que equilibrar esta plantilla, en ello estamos, ya lo iréis viendo. Ya anuncié que esta semana tendríamos incorporaciones y seguramente la próxima semana tendréis más noticias".

El artículo sigue a continuación

Criterios con Koeman: "Estamos en conversaciones y reflexión. No puedo ir radiando los criterios que tenemos. Me siento muy cómodo con él y espero que él también se sienta cómodo conmigo. El resultado de las conversaciones nos llevará a la mejor decisión para el Barça".

En una quiniela, Koeman es 1 o 2: "La X no juega. El 1 es casa y el 2 es fuera supongo. [se ríe]. Se empieza a contar por el uno. No puedo contestar a la pregunta plenamente, pero ya he dicho que las conversaciones que van bien. La comunicación es fluída. Es normal que estéis con la inquietud, pero no tardaréis mucho en saberlo. Este período de reflexión era bueno. Con Koeman esto va a mejorar. Veo más un 1 que un 2".

Fichajes de relumbrón: "Estamos trayendo jugadores de gran nivel. Hemos aprendido a ser malabaristas o acróbatas. Se tiene que tener cierta habilidad, conocimiento y experiencia. Iréis viendo que las incorporaciones son de gran nivel dada la exigencia. Tenemos la suerte de que tenemos experiencia y conocimiento en el mundo del fútbol. También tenemos la suerte de que el Barça, más allá de que esté en una situación complicada, puede revertir este momento. Dije que no nos asustaba, pero teníamos que trabajar mucho. Sabemos que el Barça tiene unos activos muy potentes. Personas de la casa como Eric han pensado en volver y otros jugadores están interesados en jugar en este Barça. Hemos generado una motivación especial y creemos que el Barça vuelve a estar en el punto de mira de los jugadores y de los agentes. Estamos generando el efecto que ya viví como presidente antes. Estamos construyendo un gran proyecto para ganar y repartir felicidad".