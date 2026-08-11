Lampard le tiende la mano a Alonso en el Chelsea

La trayectoria de Mijailo Mudryk durante los últimos meses puede resumirse como un largo viaje de espera y de intento por recuperar el rumbo correcto. El extremo ucraniano, que llegó al Chelsea como uno de los talentos emergentes más destacados de su país y uno de los jugadores más prometedores de Europa del Este, no ha logrado cumplir las expectativas que acompañaron su traspaso al club londinense.

Y el propio Chelsea no ha estado mejor, ya que el equipo no ha alcanzado el éxito esperado, mientras que Mudryk se encontró alejado de los terrenos de juego tras su suspensión por un caso de dopaje, lo que llevó al club a buscar una salida adecuada para el jugador, que podría concretarse mediante una cesión durante el actual periodo de fichajes.

Tras una larga ausencia, Mudryk empezó a sentir un rayo de esperanza en la posibilidad de recuperar su carrera futbolística. El extremo ucraniano, conocido por su estilo atrevido y sus llamativos tatuajes, tuvo por fin la oportunidad de regresar al campo durante el partido amistoso del Chelsea ante la Juventus.

Y aunque su participación fue limitada, el simple hecho de disputar nuevos minutos con la camiseta del Chelsea supuso un paso importante para él, antes de que esa sensación se reforzara con su aparición ante el Milan y el Johor.

El total de los minutos de Mudryk en estos partidos fue de apenas 16, dada su prolongada ausencia de las competiciones oficiales, ya que su último partido oficial se remonta a noviembre de 2024.

La suspensión por dopaje congela su carrera

La trayectoria futbolística de Mudryk se detuvo de forma repentina después de que se demostrara su implicación en un caso relacionado con el consumo de sustancias dopantes, lo que en un principio derivó en una suspensión de cuatro años para ejercer o entrenar el fútbol a nivel profesional.

Pero el jugador ucraniano no aceptó la idea de alejarse del fútbol de esta manera, y se negó a que la suspensión se convirtiera en el final de su carrera al más alto nivel.

Durante su periodo de ausencia, Mudryk continuó entrenándose de forma individual en un campo perteneciente a un club no profesional de Londres, tratando de mantener su estado de forma y esperar la oportunidad que le permitiera regresar a los terrenos de juego.

Y aunque su nombre siguió presente en la polémica por diferentes motivos, entre ellos su aparición vinculada al videojuego «Counter-Strike», su insistencia en regresar empezó por fin a dar frutos durante el verano de 2026.

Xabi Alonso busca una salida para Mudryk

Con la gran cantidad de jugadores dentro de la plantilla del Chelsea, además de la necesidad del equipo de introducir cambios en la línea ofensiva, Xabi Alonso pretende reducir el plantel y reordenar sus cartas, en medio de algunos problemas relacionados con la planificación de la nueva temporada.

Mudryk figura en la lista de jugadores que el Chelsea espera ceder a algún club europeo, con el fin de darle una oportunidad regular de participar y recuperar su nivel de forma gradual tras el largo periodo de ausencia, según informó el diario «AS» español.

El nombre de Mudryk se ha vinculado a un traspaso al Coventry City, el equipo recién ascendido al Championship inglés bajo la dirección de Frank Lampard, aunque la opción de un traspaso al Estrasburgo francés ha empezado a cobrar impulso en los últimos tiempos.

El apoyo económico que podría brindar el Chelsea podría ser un factor que facilitara la incorporación del jugador a la liga francesa, en un intento de ofrecerle un entorno adecuado para recuperar su nivel y obtener minutos de juego de manera regular.

Por su parte, los medios de comunicación ingleses, entre ellos la cadena de radiodifusión británica BBC, señalan que Mudryk prefiere permanecer en Inglaterra, con la esperanza de incorporarse a algún club de la Premier League.

El jugador también despierta el interés de otros clubes en Italia, lo que significa que su futuro sigue abierto a varias opciones durante el actual periodo de fichajes.

Un contrato largo mantiene al Chelsea optimista sobre su futuro

Y pese a todo lo que ha atravesado Mudryk durante el último periodo, el Chelsea aún conserva cierto optimismo respecto al futuro del jugador, sobre todo porque su contrato con el club se extiende hasta 2031.

El mayor desafío para el extremo ucraniano sigue siendo recuperar su estado físico y técnico, y luego obtener una verdadera oportunidad de participar con regularidad, ya sea dentro del Chelsea o a través de una nueva experiencia en calidad de cedido.

Y tras largos meses de ausencia, la carrera de Mudryk parece estar ante un nuevo punto de inflexión: o bien el regreso en los amistosos es el inicio del camino para recuperar su talento, o bien representa un primer paso hacia la salida del Chelsea en busca de una oportunidad que reconduzca su carrera al rumbo correcto.