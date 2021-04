Pellegrini no se equivocó: Lainez está listo para las grandes citas con el Betis

El mexicano fue titular en su primer partido contra el Real Madrid y fue de lo más interesante en el equipo verdiblanco.

Aunque tiene tres temporadas en España, Diego Lainez no había tenido una oportunidad importante ante un grande de La Liga. Y ese momento llegó este fin de semana contra el Real Madrid, en un partido clave para el desenlace del campeonato español que tiene al Atlético de Madrid en la cima.

El canterano del América comenzó el partido en el once inicial, siendo el extremo derecho elegido por Manuel Pellegrini. Desde el primer minuto se vio al mexicano muy participativo y bastante activo por su costado, pero no era más que un anticipo de lo que sería su presentación en Valdebebas.

Y es que Lainez se guardó lo mejor de sí para el complemento. El crack de Villahermosa generó desequilibrio por la banda de Nacho, hizo buen tándem con Emerson y aunque no estuvo demasiado acertado en la finalización, era de lo más interesante que tenía el cuadro verdiblanco en el ataque.

🗣🎙📝



"“No vamos a salir nunca a intentar empatar, nuestra intención es siempre ir a ganar”#DíaDeBetis #RealMadridRealBetis pic.twitter.com/6py0JtedUv — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) April 24, 2021

La personalidad del mexicano convenció a Pellegrini de mantenerlo en el campo durante casi todo el partido, prescindiendo de Joaquín con el transcurso de los minutos. Fue a los 88' cuando Lainez abandonó el campo, pues el empate sin goles no era mal negocio para un Betis que sigue creciendo.

Una muestra de esa confianza que tuvo Lainez, es el túnel a Casemiro que se ha vuelto viral en las redes sociales. Diego salió rápido al contragolpe, se quitó de encima al mediocampista brasileño con un gran gesto calidad y posteriormente fue al choque con Rodrygo, conservando la posesión del balón.

Hasta ahora, el nacido en Tabasco no había tenido la responsabilidad de ser titular en una cita de esta envergadura. Pellegrini sentía que Lainez estaba listo y no se equivocó. Ahora el mexicano tiene el reto de mantener este nivel en lo que resta de temporada y que no quede como una simple anécdota.