La UEFA sanciona a la Juventus, el Chelsea, el Newcastle y el Aston Villa

La UEFA ha sancionado hoy a varios clubes, entre ellos Juventus, Newcastle, Aston Villa y Chelsea.

Según el diario «AS», la Sala Primera de la Comisión de Control Financiero de Clubes (CFCB) ha concluido la evaluación de los clubes que participaron en las competiciones europeas 2025/2026 y ha anunciado este martes medidas contra los que no cumplen los requisitos de sostenibilidad financiera.

La Sala ha señalado que los clubes Newcastle United (Inglaterra), Juventus (Italia), Niza (Francia), Santa Clara (Portugal), Astana (Kazajistán) y el Partizan (Serbia) incumplen el criterio de ingresos futbolísticos, evaluado por primera vez sobre tres años para la temporada 2025/26. La revisión cubre los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Newcastle y Juventus alcanzaron un acuerdo de tres años con el CFCB, conforme a la normativa de la temporada pasada.

La Juventus fue multada con 20 millones de euros (14 millones pagaderos de inmediato), y el Newcastle con 10 millones (7 millones de inmediato), con un plazo de pago de tres años.

Los clubes han aceptado los siguientes compromisos en el acuerdo de conciliación:

Pagar una multa proporcional a la gravedad de la infracción.

Además, ambos clubes tendrán restricciones para inscribir jugadores en la lista «A» de las competiciones europeas, medida que podrá ser condicional o incondicional según el cumplimiento de las condiciones del acuerdo en cada temporada del periodo de liquidación.

Además, deben cumplir objetivos anuales y, si no lo hacen, se aplicarán sanciones financieras o deportivas, como restricciones mayores en el registro de jugadores o incluso la exclusión de la próxima competición de clubes de la UEFA a la que se clasifiquen.

Además, la Sala Primera de la Autoridad de Control Financiero de los Clubes ha concluido que los clubes Aston Villa, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, Niza y Estrasburgo AEK Atenas (Grecia), Fiorentina (Italia) y Fenerbaçe (Turquía) han incumplido la norma sobre el gasto de plantilla al superar el 70 % en 2025.

Como consecuencia, se les ha multado en proporción al porcentaje y al importe del exceso.

El Estrasburgo recibió una multa de 25 millones de euros, de los cuales 12 millones deben pagarse de inmediato; por su parte, el Aston Villa fue sancionado con 22,5 millones de euros, de los cuales 15 millones deben pagarse de inmediato.

El Chelsea recibió 3 millones (2 inmediatos), el Newcastle 3 millones y el Nottingham Forest 2,5 millones.

Además, Estrasburgo y Aston Villa tendrán restricciones para inscribir jugadores en su lista «A» en la temporada 2026/27 de competiciones europeas.