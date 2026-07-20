La UEFA está en conflicto con la FIFA e impone un boicot

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha decidido no asistir a la final del Mundial entre España y Argentina, según informa The Times. Su ausencia se debe a las crecientes tensiones entre la UEFA y la FIFA.

El desencadenante fue la polémica en torno a Folarin Balogun antes de los octavos entre Estados Unidos y Bélgica. El delantero del AS Mónaco vio la roja contra Bosnia y Herzegovina (2-0) por una falta sobre Tarik Muharemovic, lo que en principio le inhabilitaba para el duelo contra los belgas.

Sin embargo, jugó el partido. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió haber contactado con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, tras lo cual el organismo mundial suspendió la sanción por doce meses, amparándose en el artículo 27 de su Código Disciplinario.

La FIFA lo explicó el 5 de julio: la suspensión se aplicará solo si Balogun comete otra falta similar en un año.

La Federación Belga recurrió sin éxito. El caso generó duras críticas de aficionados, jugadores y analistas.

La UEFA respondió con dureza, tildó la medida de «incomprensible e injustificada» y acusó a la FIFA de cruzar una «línea roja» al ignorar una norma de suspensión automática que, a su juicio, no admite interpretación.

La UEFA advierte que ignorar estas normas básicas amenaza la integridad de la competición y crea un precedente que podría aplicarse a casos similares.

Según The Times, el caso Balogun es solo una de las razones por las que la relación entre UEFA y FIFA se tensó. A Ceferin también le molestó que las autoridades estadounidenses impidieran la entrada al país del árbitro somalí Omar Artan para el Mundial.

Además, dentro de la UEFA crece el malestar por el trato a Irán, las pausas extra para hidratarse, el descanso prolongado por el espectáculo del entretiempo y los precios dinámicos de las entradas que la FIFA impuso durante el torneo.