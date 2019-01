La tarea de Lainez en Betis: comprender el estilo de Setién

El técnico del Betis es ampliamente valorado por el buen futbol que practican sus conjuntos.

No es ninguna exageración considerar al Betis como uno de los equipos mejor trabajados del futbol europeo. De la mano de Marc Bartra, Joaquín, Andrés Guardado y Giovani Lo Celso, Quique Setién ha formado una sólida estructura, que tiene como bandera de identidad el juego de posesión y las transiciones veloces, regresando al protagonismo a un histórico club de España.

Diego Lainez eligió aterrizar en el Benito Villamarín, sabiendo el enorme reto que representaría una esporádica llegada a LaLiga y adaptarse a un sistema de juego tan complejo como practica el Betis. Las primeras sensaciones dentro del terreno de juego han sido positivas, pero poder pesar en este modelo futbolístico será un desafio que tomará tiempo para el nacido en Tabasco.

Describiendo el estilo que le gusta que practiquen sus clubes, Setien es claro en sus principios. "A ningún jugador le gusta correr sin balón. Mis equipos siempre tratan de tener el balón y potenciar los mecanismos que hagan esto capaz. Es importante que los jugadores disfruten sobre el césped y lo expresen con el balón”, dijo para Underground Football.

Su idea ha sido bien recibida y acogida por los líderes del vestuario. Joaquín a sus 37 años es una leyenda Bética, considerando a su entrenador como el artífice para poder mantenerse en la élite. "Gracias a que jugamos así, he podido alargar mi carrera, por lo pronto, dos años más. La filosofía con la que vino el míster me ha beneficiado muchísimo: disfruto, toco mucho el balón, corro mucho menos, el equipo gana y yo participo más y me siento mucho más a gusto. Realmente, esta filosofía viene como anillo al dedo a todo futbolista que le guste jugar el balón".

El mexicano cuenta con la polivalencia como una de sus principales ventajas, pudiendo desempeñarse como extremo por ambas bandas, en zona de mediapuntas o incluso fungir funciones como interior. Encajar en el 4-3-3, 4-3-1-2 o 4-2-3-1 que utiliza Setién será una misión posible para el mexicano, necesitando tiempo y paciencia para palpitar el ritmo del futbol europeo.

Bien lo dijo Andrés Guardado, respaldando a su compatriota. “Hay que tener paciencia con él, es un chaval de 18 años y nos dará muchas alegrías en el futuro. En México no tenemos a jugadores que salgan a Europa tan seguido o que se haya hecho la apuesta que se ha hecho con él y por eso ha llamado la atención allí su fichaje”.