La superestrella indonesia Ole Romeny regresa definitivamente a la Eredivisie

El Fortuna Sittard se ha reforzado con la incorporación de Ole Romeny, cedido por el Oxford United. El delantero, de 26 años, jugará con el equipo durante una temporada.

El jugador declaró en la web del club: «Desde el primer momento me sentí a gusto. La confianza que el club depositó en mí me transmitió inmediatamente una sensación positiva y fue un factor clave en mi decisión».

«Tengo muchas ganas de saltar al campo, jugar y demostrar mi valía. Como delantero, quiero ser decisivo y darlo todo para marcar goles y lograr grandes éxitos juntos», afirma el diez veces internacional con Indonesia.

El director técnico, Joris Mathijsen, se muestra satisfecho: «Llevábamos tiempo trabajando en el fichaje de Ole, pero los trámites de su permiso de trabajo retrasaron el cierre del traspaso».

«Ole es un refuerzo en ataque al que conozco bien de una colaboración anterior. Desde entonces, ha seguido desarrollándose y ha adquirido experiencia tanto a nivel nacional como internacional», afirmó el exfinalista del Mundial.

En diez partidos con la selección de Indonesia ha marcado seis goles y dado dos asistencias, lo que le ha reportado 2,6 millones de seguidores en Instagram.

En el Oxford United no tuvo éxito, pero en los Países Bajos ya jugó para el NEC, el Willem II, el FC Emmen y el FC Utrecht.