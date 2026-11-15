¿La solución esperada a la crisis de Flick? La estrella de España solo quiere al Barcelona

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Se multiplican los indicios sobre la inminente salida de uno de los jugadores más destacados de la selección de España de su club, en medio del interés de varios equipos por hacerse con sus servicios y del deseo del propio futbolista de vivir una nueva experiencia que le ofrezca la oportunidad de competir al nivel de los torneos europeos. Y mientras el Barcelona observa la situación en busca de reforzar su línea defensiva, el destino preferido del jugador parece un factor que podría otorgar al conjunto catalán una ventaja en la carrera por su fichaje.

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Según el diario español "Sport", el Barcelona encabeza la lista de opciones preferidas por Pedro Porro, lateral del Tottenham, que desea trasladarse a Cataluña durante el próximo periodo. El jugador español es consciente del interés de otros varios clubes, pero prefiere vestir la camiseta del conjunto catalán, lo que otorga al Barcelona una ventaja importante en la competencia por hacerse con sus servicios.

El Barcelona ya busca reforzar sus opciones defensivas, y Porro es considerado uno de los nombres adecuados para cubrir las necesidades del equipo, dada su capacidad de ofrecer múltiples soluciones en la línea defensiva, pero el interés del Barcelona en el jugador no significa que cerrar el fichaje vaya a ser fácil.

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Según el informe, la salida de Porro del Tottenham parece una cuestión probable, después de que los resultados y el nivel del equipo se hayan alejado del rendimiento que ofrece el propio jugador. El lateral español es uno de los pocos elementos que todavía ofrece un buen rendimiento en las filas del club londinense.

Porro se proclamó campeón del Mundial con la selección de España el pasado verano, y desea participar en las competiciones europeas durante la próxima temporada, algo que lo empuja a buscar una nueva oportunidad lejos del Tottenham. Por ello, su continuidad con los Spurs no parece la opción más cercana.

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A pesar del claro interés del Barcelona en incorporar al jugador y de la valoración de sus cualidades, el aspecto económico representa el principal obstáculo para cerrar la operación. El Tottenham valora a Porro entre 70 y 80 millones de euros, mientras que los responsables del club catalán consideran que el valor de mercado adecuado del jugador no supera los 50 millones de euros, lo que podría constituir un punto de desacuerdo principal en las posibles negociaciones.

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Uno de los problemas defensivos más destacados que el Barcelona trata de resolver está en la posición de central, ya que Pau Cubarsí todavía carece de un compañero defensivo en el que poder confiar de forma regular, y el club tampoco ha logrado hasta ahora fichar a un central zurdo.

Por ello, reforzar esta posición representa una necesidad apremiante para el equipo, y podría llevar a la directiva a dirigir la mayor parte de sus recursos económicos hacia el fichaje de un nuevo defensa en lugar de gastar una suma elevada en un lateral derecho.

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Ante estas prioridades, gastar cerca de 50 millones de euros en el fichaje de Porro, de 27 años, no parece una prioridad para el Barcelona en este momento, pese al deseo del jugador de trasladarse al club catalán. El movimiento de la directiva también podría estar ligado a su capacidad para cerrar la venta de Alejandro Baldé por una cantidad económica adecuada durante el próximo mercado de invierno, ya que este paso podría contribuir a proporcionar los recursos necesarios para actuar con el fin de incorporar al lateral del Tottenham, pero el futuro de la operación seguirá vinculado a los cálculos económicos y a las necesidades defensivas del equipo.

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