Guillermo Hoyos, director técnico del club estadounidense Inter Miami, aseguró que mantendrá una sesión de conversaciones con la estrella argentina Lionel Messi para fijar la fecha de su regreso a la disputa de partidos oficiales, tras el fin de su participación con la selección de su país en el Mundial 2026.

Messi y su compañero Rodrigo De Paul habían retomado sus entrenamientos con el equipo esta semana, después de disputar la final del Mundial ante España el pasado 19 de julio en el estado de Nueva Jersey, donde la dupla obtuvo unos días de descanso que provocaron su ausencia en los duelos ante Chicago Fire y CF Montréal en la liga estadounidense.

Hoyos declaró este viernes, según recogió el sitio "ESPN": "Hemos estado hablando de este tema, pero acaba de regresar y todavía no hemos tenido la oportunidad de mantener una conversación formal. Estamos muy contentos con su regreso al club, y es maravilloso verlos aquí".

Messi había ofrecido una actuación destacada en el Mundial al anotar ocho goles y brindar cuatro asistencias, inspirando a Argentina a alcanzar la final por segunda edición consecutiva, donde disputó los 120 minutos completos en el desenlace final, mientras que De Paul participó durante 70 minutos.

El Inter Miami se prepara para recibir al Columbus Crew el sábado en su estadio "Chase Stadium", antes de encaminarse a competir en el torneo "Leagues Cup" para enfrentar al Atlético San Luis el próximo 5 de agosto. Cabe recordar que el equipo ya se coronó campeón de este torneo en 2023, además de alcanzar la final de la edición 2025 antes de caer ante Seattle Sounders.

En este sentido, Hoyos manifestó su preocupación por la sucesión de partidos en el próximo periodo como consecuencia de la participación en dos torneos de forma paralela, y explicó: "Creo que es muy difícil por la enorme cantidad de partidos; habrá una acumulación real de duelos a lo largo de varias semanas, lo que deja muy poco tiempo para recuperar el aliento o descansar".

Y concluyó: "El método que se sigue actualmente se resume en: partido, luego partido, luego descanso, luego otro partido, y así sucesivamente. Es algo complejo, la carga de partidos es pesada y pasa su factura física, además de que la competencia en sí misma es muy agotadora".