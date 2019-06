La situación de mercado de la plantilla del Valencia CF

El equipo che ha vivido una temporada histórica tras conseguir clasificarse para la Champions y ganar la Copa pero habrá cambios en la plantilla.

El CF se convirtió hace una semana en el flamante campeón de la en tras ganar en la final al Barça con los goles de Gameiro y Rodrigo. Ahora, con la plantilla ya de vacaciones ha comenzado la planificación deportiva del club y esta misma semana se ha cerrado la venta de Maksimovic al . Además del serbio el club tendrá que vender varios futbolistas más este verano y esta es la situación en la que se encuentran los 22 jugadores que han acabado el año a las órdenes de Marcelino García Toral.

PORTERÍA

Neto: Clave en las dos temporadas que el Valencia ha logrado clasificarse para Champions. Su relación con Marcelino se ha deteriorado y ambas partes estiman oportuno escuchar al mercado y si llega una buena propuesta saldrá.



Jaume: Un futbolista importante dentro del vestuario y que ha demostrado en la Copa que puede defender la portería del Valencia con garantías. Se negocia su renovación.

DEFENSA

Piccini: El italiano ha tenido una temporada de altibajos siempre marcado por sus problemas físicos. Cuando estuvo a tope rindió a un buen nivel y él quiere seguir en el club.



Wass: Sin duda el jugador comodín de la temporada. Ha jugado de mediocentro, extremo derecho e izquierdo pero se ha asentado en el lateral derecho que es donde terminó jugando la final de Copa. Jugador muy valorado por el cuerpo técnico que seguirá en Mestalla.



Garay: Afronta su último año de contrato tras dar su mejor versión con la camiseta del Valencia CF este curso. En principio el club tiene previsto ofrecerle una renovación que todavía no han negociado y no se descarta que si aparece una buena oferta se le de salida.



Diakhaby: Uno de los aciertos del pasado mercado. Todavía tiene cosas que pulir pero su poderío físico le ha colocado en el punto de mira de grandes clubes ingleses y de . Ya tiene un valor de mercado que duplica los 15 millones que el Valencia CF pagó por él. La idea es que siga al menos un año más pero manda el mercado.



Paulista: La extensión de Marcelino en el campo. Siempre dispuesto a sumar y siempre dejando hasta el último aliento. El club valora su situación e incluso es posible que se sienten con él para negociar una ampliación de su contrato.



Roncaglia: Llegó en enero desde el y sus primeros partidos fueron de un gran nivel. Sin embargo, fue perdiendo protagonismo y la idea del club es no negociar con los gallegos su fichaje. Todo hace indicar que regresará a Balaídos.



Lato: El canterano no ha tenido el protagonismo que él esperaba y necesita jugar para terminar de convertirse en el lateral que apuntaba en categorías inferiores. Tiene las puertas abiertas para salir cedido del club o con una oferta pero siempre que el Valencia CF tenga opción de recompra.



Gayà: Uno de los jugadores franquicia. Ha sido el año de su confirmación definitiva. El club no quiere traspasarlo a no ser que aparezca una oferta irrechazable por él. Simeone hace tiempo que le tiene en sus oraciones pero su precio es a día de hoy superior a los 50 millones. Lo lógico es que siga en Mestalla.

CENTROCAMPISTAS

Ferrán: Uno de los canteranos con más proyección de ha empezado a destaparse poco a poco este curso. Hizo dos goles claves en Liga pero todavía tiene mucho por recorrer. Talento en estado puro y en el club en principio cuentan con él pero no cierran la puerta a una cesión si fuera a algún club para jugar todo.



Soler: Su final de campaña ha cerrado muchas bocas que ponían en duda su figura como uno de los iconos valencianos del club. Futbolista de altos vuelos que despierta intereses de grandes clubes pero al que el Valencia quiere renovar su contrato.



Parejo: Su confirmación como jugador de élite. El capitán del Valencia CF campeón de Copa. Está en su madurez deportiva y es uno de los mejores mediocentros de España. Lo quiere Valverde en el Barça pero no saldrá si no es por la cláusula de 50 millones.



Kondogbia: Temporada irregular del centroafricano. Las lesiones le dejaron sin poder participar y dar el nivel que llevó al club a pagar 25 millones al Inter por él. Tiene intereses de pero su idea es continuar en Mestalla.



Coquelin: Un escudero perfecto. Su final de Copa fue para enmarcar y su valor de mercado es muy superior a los 13 millones pagados por su fichaje al . Muy acoplado a la ciudad y al club. Futbolista clave para competir al nivel que quiere el Valencia CF los próximos años.



Cheryshev: El Valencia CF quiero cumplir el deseo de Marcelino de contar con el ruso pese a sus problemas de lesiones. Ha dado un buen rendimiento cuando ha estado a tope. Se negocia su fichaje por unos 3 millones de euros.



Kangin: Uno de los grandes talentos mundiales a su edad pero Marcelino no le termina de ver preparado para un Valencia CF de Champions. El chico quiere jugar de mediapunta y el técnico sólo le ve partiendo desde la izquierda. No hay buena sintonía y es posible que salga cedido.

DELANTEROS

Guedes: El jugador diferente y la gran apuesta de Peter Lim el pasado curso. Su final de temporada ha sido bueno pero sin llegar al nivel que se espera de él. Le lastró la operación de pubis y se espera que el año que viene sea el de su explosión definitiva como jugador diferencial. Mendes le ha comunicado al club que si quieren venderlo puede sacarlo por un precio que ronde los 80 millones de euros.



Mina: El gallego lleva dos temporadas siendo un delantero de complemento que se gana sus minutos con pelea y goles. Casi 30 goles oficiales en dos años pero él quiere un rol más importante que en el Valencia tiene complicado tener. Se valora escuchar ofertas por él.



Rodrigo: El hispano-brasileño volverá a estar en boca de todos porque es el 9 de España y porque lleva dos temporadas a gran nivel. No es un killer pero ha terminado el curso con unas cifras buenas para un segundo punta. Lo quieren varios grandes pero de momento ninguno pone los 70 millones que quiere el Valencia por él.



Gameiro: El francés fue una sombra hasta el mes de enero y el club lo puso en el mercado. Sin embargo, él se negó a salir y quiso revertir su situación. La segunda vuelta ha sido para enmarcar. Clave en la clasificación para Champions y más en el título copero. Marcelino confía mucho en él como revulsivo y por eso tiene plaza casi segura en la próxima plantilla.



Sobrino: Su fichaje fue una sorpresa y llegó para sustituir a Batshuayi. Empezó con gol en Glasgow pero luego se ha ido difuminando hasta no contar para técnico. No seguirá en Mestalla el próximo curso.