La selección saudí ha sido la causa de la ausencia del presentador Walid Al-Faraj, conductor del programa «Action con Walid» en el canal «MBC Action», durante los últimos días.

En los últimos días, Al-Faraj no ha presentado el programa, que ha sido sustituido por Ali Al-Sawabi, lo que ha suscitado preguntas entre el público sobre el verdadero motivo de la ausencia del presentador saudí.

Al-Faraj confirmó en un tuit publicado este viernes por la mañana en su cuenta oficial de «X» que el motivo era la selección saudí.

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Al-Faraj escribió: «Tras el parón de la liga, volvemos todos a seguir el inicio de la última fase de la Liga Roshen, a partir de esta noche».

El periodista saudí añadió: «Pido disculpas por mi ausencia, pero el ambiente de los partidos de la selección ha sido negativo últimamente y no quería que me subieran los nervios en directo».

La semana pasada, la selección saudí disputó dos partidos amistosos durante el parón internacional de marzo, en los que cayó derrotada ante Egipto por 4-0 y ante Serbia por 1-2.

Cabe recordar que Al-Faraj fue objeto de duras críticas tras el primer partido contra Egipto, después de lanzar un feroz ataque contra el portero Nawaf Al-Aqidi por los errores que cometió, al que calificó de portero «fabricado» por los medios de comunicación y la afición.