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La selección holandesa teme que se le prohíba participar en el Mundial

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R. Koeman
World Cup

El seleccionador Ronald Koeman baraja prohibir las redes sociales a la selección holandesa durante el Mundial. Lo anunció en la rueda de prensa donde dio a conocer su convocatoria.

Prefiere no leer nada durante el torneo, pues considera que distrae y consume energía innecesaria. Al preguntarle si eso no resulta aburrido, se muestra rotundo.

«No, no es aburrido. Solo distrae. Y luego tengo que distinguir entre quien dice algo sensato y quien no, o escuchar a un exjugador», afirma Koeman.

Ante la posibilidad de extender esa medida a los jugadores, el técnico de 63 años no lo descarta y ya lo ha comentado con el jefe de prensa, Samuël Sanches.

«Samuël me contó algo sobre la NBA. Los jugadores de baloncesto se desconectan de las redes sociales en cuanto llegan a los play-offs», afirma Koeman, tras lo cual se le pregunta si también se lo va a aconsejar a sus jugadores.

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«Sí, quizá. Pero eso será muy difícil. Se trata simplemente de estar en una burbuja. Estás centrado en rendir y eso es en lo que te ocupas cada día. Todo lo que viene de fuera distrae y consume energía. A eso me refiero», continúa.

«No creo que sea todo tonterías, en absoluto. A veces sí que hay de eso. Pero también hay muchas ideas buenas y gente que lo ve de forma positiva y es mucho más optimista que otros», concluye.

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