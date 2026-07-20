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Hussein Hamdy

Traducido por

La Roma compite con el Inter por el fichaje de Rafik Belghali

R. Belghali
Inter Milán
Roma
Serie A
Argelia
Italia

Mercado de fichajes del fútbol italiano

AS Roma e Inter de Milán buscan retener al internacional argelino Rafik Belghali en la Serie A tras el descenso del Hellas Verona a Segunda.

El lateral derecho cumplió 24 años el mes pasado y brilló con Argelia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Llegó a Italia hace un año procedente del KV Mechelen belga, en una operación que costó cerca de dos millones de euros.

En 26 partidos con el Verona anotó dos goles, sin poder evitar el descenso.

Las lesiones en el tobillo le marginaron entre enero y marzo de 2026.

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Según Foot Mercato, la Roma lo ve como prioridad tras la marcha de Zaki Chelik a la Juventus.

Además, el Inter lo incluye en la lista de posibles sustitutos de Denzel Dumfries tras fracasar en los fichajes de Marco Balestra y Anan Khalaili.

Medios locales ya habían vinculado al jugador con Fiorentina y Bolonia.

Su cláusula de salida ronda los 15 millones de euros, aunque la Roma baraja una cesión con opción de compra.

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