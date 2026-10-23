El Nápoles se enfrenta a la Roma, mañana sábado, en la octava jornada de la Serie A, entre cifras y estadísticas llamativas relacionadas con los enfrentamientos anteriores de ambos equipos, además de una serie de indicadores individuales de los jugadores.

Según la red "Opta", especializada en estadísticas, el Nápoles ha empatado con la Roma en 55 partidos de la Serie A, frente a 50 victorias y 53 derrotas, y el Nápoles no ha registrado un mayor número de empates en su historia en la máxima categoría salvo ante el Torino, con 56 empates.

El Nápoles no ha perdido en sus últimos 8 partidos disputados como local ante la Roma en la Serie A, con un balance de 4 victorias y 4 empates.

El equipo no había logrado una racha más larga de partidos sin perder en su estadio ante la Roma en la competición desde el periodo entre los años 1971 y 1982, cuando disputó 11 partidos consecutivos sin derrota, con un balance de 10 victorias y un empate.

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Desde la adopción del sistema de 3 puntos por victoria en la temporada 1994-1995, ningún equipo ha conseguido más victorias como visitante sobre el Nápoles en la Serie A que el Atalanta, que suma 8 victorias, mientras que la Roma ha logrado 7 victorias, la misma cifra que han registrado la Fiorentina, la Juventus y la Lazio.

Sin embargo, la Roma no ha conseguido ninguna victoria en la liga en el estadio del Nápoles desde marzo de 2018, cuando venció por 4-2.

El Nápoles ha perdido 3 de los primeros 7 partidos disputados en la Serie A esta temporada, frente a 3 victorias y un empate.

La última vez que el equipo sufrió al menos 3 derrotas en las primeras 7 jornadas fue en la temporada 2009-2010, cuando perdió 4 partidos, lo que llevó a la destitución de Roberto Donadoni tras el séptimo partido, asumiendo la responsabilidad Walter Mazzarri en su lugar.

El Nápoles mantuvo su portería a cero en sus dos últimos partidos disputados como local en la Serie A, pero no ha encadenado 3 partidos consecutivos sin encajar goles en el estadio Diego Armando Maradona en la competición desde el periodo entre septiembre y octubre de 2021.

La Roma ha sumado 17 puntos en la Serie A esta temporada, con un balance de 5 victorias y dos empates, logrando su mejor arranque tras las primeras 7 jornadas desde la temporada 2014-2015, cuando cosechó 18 puntos.

En caso de que la Roma venza al Nápoles, elevará su cuenta a 20 puntos, igualando su tercer mejor registro tras 8 partidos en la historia de sus participaciones en la competición, por detrás de sus 21 puntos en la temporada 2000-2001 y de los 24 puntos en la temporada 2013-2014.

La Roma ha mantenido su portería a cero en sus tres partidos como visitante en la Serie A esta temporada, y el equipo solo ha mantenido su portería a cero en los primeros 4 partidos fuera de su estadio en una misma temporada en la historia de sus participaciones en la competición una única vez, en la temporada 2017-2018.

Gracias a los goles de Santiago Castro y Emanuele Lolli, el número de jugadores distintos que han marcado para la Roma en la Serie A esta temporada nacidos en el año 2004 o después ha aumentado a 4 jugadores, sin que ningún otro equipo haya alcanzado una cifra mayor, mientras que el Como y el Monza han registrado la misma cifra.

Emanuele Lolli, la joven promesa de la Roma, ha disputado 5 partidos como titular en la Serie A esta temporada, con 19 años y 61 días, y podría ser titular por sexta vez cuando cumpla 19 años y 68 días.

"Opta" señaló que, entre los jugadores que debutaron bajo el sistema de 3 puntos por victoria, desde la temporada 1994-1995, solo Marquinhos superó este indicador con la Roma en la máxima categoría a una edad menor, cuando tenía 18 años y 181 días.

La Roma es el equipo ante el cual Rasmus Hojlund ha jugado el mayor número de minutos en la Serie A, con 223 minutos, sin lograr marcar ningún gol.

Sin embargo, la Roma sigue siendo el único equipo ante el que el delantero danés ha dado más de una asistencia en la competición, tras haber fabricado dos goles.



