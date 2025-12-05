La Previa de Minnesota Vikings vs Washington Commanders de NFL: Noticias del equipo, apuestas, entradas, transmisión en vivo, Football Fantasy y más

Los Washington Commanders y los Minnesota Vikings se enfrentan este domingo en el U.S. Bank Stadium, encabezando otro enfrentamiento intrigante en la Semana 14 de la NFL.

Minnesota llega al partido con un récord de 4–8, anclado en el fondo de la NFC Norte. Los Vikings están intentando recuperarse después de una fea derrota por 26–0 contra los Seattle Seahawks. Las cosas no se pondrán más fáciles, ya que los Cowboys, Giants y Lions aún están en su calendario.

Washington, por su parte, se sitúa en 3–9 y ocupa el tercer lugar en la NFC Este. Los Commanders vienen de una desgarradora derrota en casa por 27–26 ante los Denver Broncos, un partido que se les escapó al final. Su próximo tramo presenta batallas divisionales contra los Giants, Eagles y Cowboys.

Hora de inicio del partido Minnesota Vikings vs Washington Commanders

NFL US Bank Stadium

Los Vikings y los Commanders se enfrentarán el domingo 7 de diciembre del 2025 en el U.S. Bank Stadium de Glendale, AZ, como parte de la Semana 14 de la temporada de la NFL, a partir de las 4:25 pm ET o a la 1:25 pm PT.

Noticias del equipo y plantillas

Minnesota Vikings contra Washington Commanders alineaciones MIN - Alineación Suplentes WAS - Alineación Suplentes

Noticias del equipo Minnesota Vikings

Carson Wentz ha sido la fuerza motriz del juego aéreo de Minnesota, lanzando para 1,216 yardas mientras completa el 65.1% de sus intentos y entrega seis touchdowns. En el terreno, Jordan Mason ha encabezado el campo trasero con 578 yardas por tierra, y Justin Jefferson sigue siendo el punto focal del ataque aéreo con 62 recepciones para 799 yardas y un par de anotaciones. Defensivamente, Blake Cashman lidera la carga con 83 tacleadas totales (39 en solitario), Dallas Turner encabeza la lista de capturas con 5.5, y tanto Josh Metellus como Isaiah Rodgers han interceptado un pase cada uno.

Informe de Lesiones de los Vikings: Aaron Jones Sr. – cuestionable, J.J. McCarthy – cuestionable, Donovan Jackson – fuera.

Getty Images

Noticias del equipo Washington Commanders

Para Washington, Marcus Mariota ha dirigido la ofensiva con 1,359 yardas por pase, conectando el 63.2% de sus lanzamientos y anotando nueve touchdowns. Jacory Croskey-Merritt ha sido su corredor más productivo con 518 yardas, mientras que Deebo Samuel es el objetivo principal en el juego aéreo, capturando 58 recepciones para 534 yardas y cinco anotaciones. En el lado defensivo, el veterano Bobby Wagner sigue siendo una máquina de tacleadas con 115 paradas (56 en solitario), y Dorance Armstrong Jr. lidera la defensa de los Commanders con 5.5 capturas.

Informe de Lesiones de los Commanders: Jayden Daniels – fuera, Tyler Ott – fuera, Drake Jackson – reserva de lesionados, Noah Brown – reserva de lesionados.

Getty Images

Mira en vivo Vikings vs Commanders en los EE. UU.

El enfrentamiento entre los Vikings y los Commanders en la Semana 14 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo a nivel nacional por FOX. Los fanáticos pueden ver la cobertura en Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Se publicarán más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Mira en vivo Vikings vs Commanders en todo el mundo

Para los aficionados fuera de EE. UU. que desean mantenerse conectados con la acción,NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o para acceder al juego si viajas al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Vikings vs Commanders

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios que comienzan en $386. A partir de ahí, los precios aumentan a través de las categorías, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar entradas para los partidos de la NFL.

Football Fantasy: Vikings vs Commanders

J.J. McCarthy estuvo fuera la semana pasada mientras cumplía con los protocolos de conmoción, pero ahora ha sido dado de alta médicamente y está listo para reclamar el puesto titular para Minnesota en la Semana 14 contra Washington. Su regreso no genera automáticamente confianza para los administradores de fantasía — y eso es mucho decir, considerando que la ofensiva de los Vikings se vio aún más desarticulada con Max Brosmer como mariscal de campo.

A lo largo de las seis aperturas anteriores de McCarthy, Justin Jefferson solo ha presentado dos finales en el nivel de WR2 (WR18 y WR20). El volumen ha estado ahí: una considerable participación de objetivos del 30.8%, pero se ha traducido en solo 53 yardas de recepción por juego, 1.77 YPRR y una tasa del 38% de primeras lecturas. El uso sugiere potencial, sin embargo, la producción no ha seguido. Washington ha cambiado a una formación con dos safeties altos más que nadie desde la Semana 11 (64.8%), pero incluso contra esa mirada, McCarthy todavía se ha apoyado mucho en Jefferson, quien posee una participación de objetivos del 25.6% y 28% de participación en primeras lecturas contra coberturas de dos safeties. Si McCarthy puede mostrar signos de vida esta semana, sí, eso requiere un gran esfuerzo, Jefferson tiene un camino real para un rendimiento de recuperación. Las tendencias recientes ayudan: desde la Semana 9, Washington ha permitido la mayor cantidad de puntos PPR por objetivo y la novena mayor cantidad de yardas de recepción por juego a receptores en el perímetro.

Por otro lado, los Commanders se están recuperando. Jayden Daniels completó una práctica completa el jueves después de estar limitado el miércoles por un problema en el codo. A menos que haya un contratiempo, debería estar listo para la Semana 14, un impulso bienvenido para los activos de fantasía de Washington en un enfrentamiento favorable contra Minnesota.

En cuanto a Terry McLaurin, no puede deshacer el tiempo perdido a principios de este año o la turbulencia que causó su huelga. Aun así, mostró algo de coraje en la victoria sobre Denver, atrapando siete pases para 96 yardas y un touchdown contra una de las defensas más estrictas de la liga. Terminar la temporada con nota alta no reescribirá el pasado, pero podría prepararlo bien para entrar en 2026.

Espere que la defensa de Minnesota complique las cosas para Marcus Mariota: sus formaciones creativas y presión disfrazada regularmente engañan a los mariscales de campo para que cometan errores, y una intercepción se siente casi inevitable. Mientras tanto, Deebo Samuel sigue siendo una montaña rusa de fantasía, clasificándose como WR15 en puntos por juego con seis objetivos profundos y diez miradas en la zona roja en la temporada. En sus últimas dos salidas ha pasado de WR5 a WR32, encapsulando perfectamente el viaje de alto techo y alta variabilidad que viene con alinearlo.

Predicciones del Juego Vikings vs Commanders

Si Jayden Daniels juega, los Washington Commanders se convierten instantáneamente en una amenaza más intrigante. Aun así, la batalla cuesta arriba sigue siendo la misma: incluso con Minnesota lidiando con algunas de las actuaciones de mariscal de campo más inestables de la liga, la defensa de los Vikings es lo suficientemente buena como para borrar muchos de sus defectos.

En un enfrentamiento que probablemente no iluminará el marcador, una oportuna pérdida de balón o un par de momentos explosivos de Justin Jefferson o Jordan Addison podrían inclinar la balanza. En definitiva, esto se siente como el tipo de partido de desgaste donde la defensa de Minnesota roba una posesión, la ofensiva capitaliza lo suficiente, y los Vikings logran una victoria ajustada y con pocos puntos.

Cuotas de Apuestas de Vikings vs Commanders

Spread

Commanders -1.5 (-110)

Vikings +1.5 (-110)

Línea de Dinero

Commanders: -135

Vikings: +114

Total

41.5 (Más de -112/Menos de -108)

Forma

MIN - Formulario Todo Seattle Seahawks 26 - 0 Minnesota Vikings D

Green Bay Packers 23 - 6 Minnesota Vikings L

Minnesota Vikings 17 - 19 Chicago Bears L

Minnesota Vikings 19 - 27 Baltimore Ravens L

Detroit Lions 24 - 27 Minnesota Vikings W WAS - Formulario Todo Washington Commanders 26 - 27 Denver Broncos L

Miami Dolphins 16 - 13 Washington Commanders L

Washington Commanders 22 - 44 Detroit Lions L

Washington Commanders 14 - 38 Seattle Seahawks L

Kansas City Chiefs 28 - 7 Washington Commanders L

Frente a Frente