La Previa de Las Vegas Raiders vs Dallas Cowboys de NFL: NoticiaS, apuestas, boletos, transmisión en vivo, Fantasy y más

Los Dallas Cowboys (3-5) se trasladan para enfrentar a Las Vegas Raiders (2-7) en la Semana 11 en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada.

Dallas llega decidido a sacudirse una derrota de 27–17 contra Arizona, un resultado que dejó al equipo con un récord de 3-5-1 en el año. Una vez que este viaje a Las Vegas esté en los libros, los Cowboys regresarán a Arlington para un encuentro de alto riesgo con los Philadelphia Eagles.

Mientras tanto, Las Vegas está tratando de estabilizar el barco después de una dura derrota de 10–7 ante Denver, dejando a los Raiders con un récord de 2-7 de cara al fin de semana. Después de recibir a Dallas, se quedarán en casa para otra prueba, esta vez contra los Cleveland Browns.

Hora de inicio del Las Vegas Raiders vs Dallas Cowboys

NFL Allegiant Stadium

Los Raiders y los Cowboys se enfrentarán en la Semana 11 de la temporada de la NFL en el Allegiant Stadium en Paradise, Nevada, el lunes 17 de noviembre de 2025, comenzando a las 8:15 pm ET o 5:15 pm PT.

Noticias del equipo y plantillas

Las Vegas Raiders contra Dallas Cowboys alineaciones LVR - Alineación 33 Jamal Adams

18 Jack Bech

50 Jacob Bobenmoyer

99 Thomas Booker

89 Brock Bowers

69 Adam Butler

65 Alex Cappa

8 Daniel Carlson

11 Jeremy Chinn

6 A.J. Cole III

98 Maxx Crosby

48 Jamin Davis

44 Tommy Eichenberg

70 Stone Forsythe

71 DJ Glaze

97 Tonka Hemingway

30 Darnay Holmes

2 Ashton Jeanty

32 Lonnie Johnson

36 Kyu Blu Kelly

51 Malcolm Koonce

23 Dylan Laube

96 Jonah Laulu

55 Cody Lindenberg

17 Tyler Lockett

87 Michael Mayer

27 Tristin McCollum

61 Jordan Meredith

31 Raheem Mostert

66 Dylan Parham

20 Isaiah Pola-Mao

26 Darien Porter

67 Will Putnam

59 Jon Rhattigan

25 Decamerion Richardson

52 Elandon Roberts

46 Carter Runyon

7 Geno Smith

49 Charles Snowden

22 Eric Stokes

80 Ian Thomas

10 Dont'e Thornton

1 Tre Tucker

45 Devin White

9 Tyree Wilson Suplentes DAL - Alineación 5 Bryan Anger

17 Brandon Aubrey

66 T.J. Bass

56 Cooper Beebe

14 Markquese Bell

26 DaRon Bland

52 Tyler Booker

21 Caelen Carson

95 Kenny Clark

38 Alijah Clark

42 Jadeveon Clowney

43 Malik Davis

20 Kaiir Elam

41 Donovan Ezeiruaku

87 Jake Ferguson

19 Ryan Flournoy

13 Dante Fowler Jr.

29 C.J. Goodwin

60 Tyler Guyton

67 Brock Hoffman

28 Malik Hooker

53 James Houston IV

50 Shemar James

88 CeeDee Lamb

35 Marist Liufau

40 Hunter Luepke

59 Kenneth Murray

97 Osa Odighizuwa

— DeMarvion Overshown

3 George Pickens

4 Dak Prescott

34 Shavon Revel Jr.

86 Luke Schoonmaker

44 Trent Sieg

73 Tyler Smith

89 Brevyn Spann-Ford

78 Terence Steele

27 Reddy Steward

71 Nathan Thomas

93 Jay Toia

1 Jalen Tolbert

9 KaVontae Turpin

33 Javonte Williams

92 Quinnen Williams

54 Sam Williams

6 Donovan Wilson

55 Logan Wilson Suplentes

Noticias de Las Vegas Raiders

Los Raiders presentaron su primera actualización de lesiones antes de su enfrentamiento con los Cowboys, y hubo un suspiro de alivio en el edificio con respecto a Geno Smith y Dylan Parham. Smith, quien se lesionó el cuádriceps en el partido de la semana pasada contra los Broncos, parece estar mejorando. Las Vegas solo tuvo a un jugador fuera durante la sesión del jueves, el linebacker novato y contribuyente en equipos especiales Cody Lindenberg, quien está lidiando con un problema en el Aquiles.

El receptor Tyler Lockett apareció en el informe con una preocupación en la rodilla, pero aún así logró participar de forma limitada, una señal alentadora a medida que la semana avanza hacia el domingo.

Smith ha tenido una campaña irregular, lanzando para 1,844 yardas con 11 touchdowns pero también 12 intercepciones mientras completa el 66.7% de sus pases. Ashton Jeanty ha ofrecido algo de equilibrio a la ofensiva con 547 yardas terrestres y cuatro touchdowns. Tre Tucker se ha convertido en el objetivo principal de Las Vegas con 34 recepciones para 455 yardas y cuatro anotaciones, mientras que el novato destacado Brock Bowers ha sumado 383 yardas y tres anotaciones en 32 recepciones. Otros dos receptores de los Raiders han superado la marca de las 100 yardas, brindándole a Smith varias opciones capaces.

En el lado defensivo, Devin White lidera a los Plateados y Negros con 87 tacleadas, mientras que Maxx Crosby sigue siendo el corazón del ataque al pasador con cinco capturas. Jonah Laulu ha aportado cuatro más, ayudando a Las Vegas a alcanzar 18 capturas totales y seis intercepciones en el año.

Informe de lesiones de los Raiders: Jackson Powers-Johnson – fuera, Geno Smith – cuestionable, Tristin McCollum – cuestionable, Dylan Parham – cuestionable.

Noticias de Dallas Cowboys

Dallas también dio la bienvenida nuevamente a algunas caras conocidas en el campo de entrenamiento esta semana. El apoyador DeMarvion Overshown y el esquinero novato Shavon Revel, ambos fuera desde el año pasado por serias lesiones en la rodilla, finalmente han sido autorizados, activados y participaron en la práctica sin restricciones.

Los Cowboys también se acercaron a obtener refuerzos en otros lugares. El safety Malik Hooker (dedo) y el tackle defensivo Perrion Winfrey (espalda) abrieron sus ventanas de regreso de 21 días, aunque ninguno ha sido agregado oficialmente al roster activo todavía. Hooker regresó con repeticiones limitadas, mientras que Winfrey se lanzó directamente a una carga completa de trabajo el jueves.

Para completar todo, el guardia titular Tyler Smith (rodilla) y el cazamariscales Dante Fowler (hombro) fueron listados como participantes limitados mientras manejan sus respectivas lesiones. Dak Prescott continúa liderando la ofensiva de los Cowboys con autoridad, acumulando 2,319 yardas por pase junto con 17 touchdowns contra seis intercepciones mientras completa un impresionante 69.3% de sus lanzamientos. Por tierra, Javonte Williams ha sido el caballo de batalla, logrando ya 716 yardas por carrera y ocho anotaciones.

George Pickens ha emergido como la principal amenaza a larga distancia de Prescott, acumulando 764 yardas y seis touchdowns, mientras que el ala cerrada Jake Ferguson lidera al equipo con 56 recepciones para 384 yardas y otros seis touchdowns. CeeDee Lamb ha aportado 491 yardas en 35 recepciones, y Dallas cuenta con tres receptores más con más de 150 yardas, mostrando la profundidad de su cuerpo de receptores.

Defensivamente, Kenneth Murray Jr. está en todas partes, liderando el equipo con 63 tacleadas totales (32 en solitario). James Houston lidera el ataque al pasador con 3.5 capturas, y los Cowboys en su conjunto han registrado 20 capturas y cuatro intercepciones durante la temporada.

Reporte de Lesiones de los Cowboys: Shavon Revel Jr. – cuestionable, Juanyeh Thomas – fuera, DeMarvion Overshown – cuestionable, Logan Wilson – cuestionable, Donovan Wilson – cuestionable, Ajani Cornelius – cuestionable, Alijah Clark – cuestionable.

Ver en vivo Raiders contra Cowboys en EE. UU.

El juego Raiders contra Cowboys en la Semana 11 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo a nivel nacional por ABC. Los fanáticos pueden seguir la cobertura enFubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se publicarán pronto, así que estén atentos a nuestra cobertura dedicada.

Ver en vivo Raiders vs Cowboys en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que desean seguir la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Raiders vs Cowboys

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben por los niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos del lugar.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar boletos para los juegos de la NFL.

LEER MÁS: NFL 2025 Tickets: Precios, ofertas, abonos de temporada e información sobre membresías

Fantasy del Raiders vs Cowboys

Dak Prescott (19.5 puntos proyectados para la Semana 11) entra cojeando en el tramo posterior a la semana de descanso después de un par de salidas frías, terminando como el QB23 (6.6 puntos) contra Denver y QB18 (15.4 puntos) frente a Arizona. Después de proteger el balón brillantemente durante los primeros siete juegos (tres intercepciones), de repente ha lanzado tres intercepciones en sus dos últimos partidos.

Aun así, vuelve al campo en lo que parece un escenario de fantasía hecho a medida. Con un lugar de aterrizaje suave y mucho potencial de puntuación a su alrededor, Prescott se perfila como un QB1 constante y orientado al suelo de cara a la semana.

Javonte Williams (13.0 puntos proyectados) regresa de la semana de descanso como el RB8 de fantasía del año, y el novato de los Cowboys ha sido una máquina de touchdowns, nueve anotaciones en nueve juegos. Las Vegas ha sido discretamente estricta contra los backfields rivales, permitiendo menos de 90 yardas terrestres por juego, pero un total de 50.5 sugiere una noche de lunes llena de fuegos artificiales. Williams está en una posición privilegiada para anotar el TD No. 10... y quizás el No. 11.

CeeDee Lamb (11.6 puntos proyectados) sigue siendo uno de los receptores de alto volumen más seguros del juego. Incluso cuando la regresión del touchdown afecta su rendimiento de fantasía, su rol semanal y talento le otorgan la capacidad de ser decisivo en cualquier enfrentamiento.

George Pickens (10.0 puntos proyectados) tuvo un desempeño sólido pero no espectacular el lunes, acumulando 79 yardas pero sin anotar. El uso sigue siendo lo suficientemente fuerte como para mantenerlo como una opción confiable semanal de WR.

Geno Smith (16.8 puntos proyectados) recibió una paliza el jueves pasado contra Denver, saliendo del campo dos veces, parecía que no regresaría, pero tanto él como Pete Carroll insisten en que estará listo para el lunes por la noche. Carroll es conocido por sus cronogramas optimistas de lesiones, por lo que los informes de práctica contarán la verdadera historia. El descanso prolongado ayuda, y la defensa de Dallas ha sido la cura para muchas malas rachas ofensivas. Smith ofrece atractivo como una opción de transmisión en un enfrentamiento que podría volverse rápido.

Jeanty ha emergido silenciosamente como un contribuyente constante en fantasía, anotando tres touchdowns en sus últimos cuatro partidos. Con el regreso de Brock Bowers aflojando la cobertura, Jeanty ha registrado cinco objetivos consecutivos y sus dos mayores participaciones de la temporada (91% y 87%). El uso en la recepción junto con las jugadas a tiempo completo le otorgan un piso sorprendentemente seguro de cara a un emocionante enfrentamiento el lunes por la noche contra Dallas.

La producción semanal de Brock Bowers se ha convertido en una montaña rusa, victimizada por la ofensiva inconsistente de los Raiders a pesar de su habilidad élite. Los Cowboys recientemente añadieron al estrella tackle defensivo Quinnen Williams, lo que podría complicar las cosas para el juego terrestre de los Raiders y el bolsillo de Geno Smith. Aun así, se proyecta que Las Vegas anotará puntos, algo raro, y Bowers está listo para un gran repunte en un entorno de juego que finalmente se inclina a su favor.

Predicciones del Raiders vs Cowboys

Seguimos teniendo suficiente confianza en esta ofensiva de Dallas como para predecir que lograrán ganar bajo el reflector de Monday Night Football. También es su primer juego desde la desgarradora pérdida de Marshawn Kneeland, y después de usar la semana de descanso para procesar y sanar, este grupo ahora salta al campo con la oportunidad de honrar a un compañero caído que era como familia para ellos. Esperen un equipo de Cowboys cargado de emociones y enfocado en la Semana 11. Con el impulso adicional de Logan Wilson y Quinnen Williams reforzando la defensa, Dallas finalmente debería obtener las detenciones oportunas que ha estado perdiendo.

Predicción: Un equipo de Cowboys inspirado monta su emoción y defensa mejorada para lograr una victoria ardua el lunes por la noche.

Las Apuestas del Raiders vs Cowboys

Diferencia

Cowboys -3.5 (-105)

Raiders +3.5 (-115)

Línea de Dinero

Cowboys: -180

Raiders: +150

Total

50.5 (Más de -110/Menos de -110)