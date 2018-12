La pretemporada de River en 2019: fechas, lugares y amistosos

Tras el Mundial de Clubes, el plantel del Millonario tendrá pocos días de vacaciones y en los primeros días de enero arrancará la puesta a punto.

Si bien todo el mundo River todavía sigue festejando el triunfo ante Boca en la final de la Copa Libertadores y apunta a cerrar 2018 de la mejor manera posible en el Mundial de Clubes , tanto el cuerpo técnico como los jugadores y los dirigentes ya empiezan a pensar en lo que será el arranque de 2019 , en el que el Millonario deberá realizar su puesta a punto para encarar el primer semestre del año.

¿DÓNDE Y CUÁNDO ES LA PRETEMPORADA?

Luego de su participación en el Mundial de Clubes, el plantel riverplatense retornará a Buenos Aires y tendrá muy pocos días de vacaciones, ya que del 4 al 17 de enero realizará la pretemporada en el Complejo Solanas, en Punta del Este, donde ya estuvo en otras oportunidades.

¿CONTRA QUIÉN JUGARÁ?

Todavía no hay ningún partido amistoso confirmado, aunque no se descarta que se juegue algún Superclásico en la costa argentina y posiblemente otro en alguna provincia. No obstante, lo más probable es que eso no suceda, porque ambos equipos adeudan partidos de la Superliga y desde la organización ya avisaron que la intención es que los recuperen antes de la reanudación formal del torneo, el 28 de enero, por lo que no parece haber fechas disponibles para un duelo estival.

MERCADO DE PASES DE RIVER 2019

Las posibles altas y bajas del Millonario para el próximo año, ACÁ.