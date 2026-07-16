La prensa argentina en un artículo satírico: «Adiós, Inglaterra»

Los diarios argentinos celebraron la clasificación de la Albiceleste a la final del Mundial 2026 tras remontar 2-1 a Inglaterra. Ahora buscará el bicampeonato ante España.

Las portadas destacaron el carácter de la Albiceleste y el liderazgo de Lionel Messi, clave en la segunda final consecutiva de Argentina.

La Albiceleste aspira a su cuarto título para igualar a Italia y Alemania.

«Campeones... Remontada histórica»

El diario Olé celebró con un titular a gran tamaño: «Campeones... una remontada histórica», en referencia a la emocionante remontada que logró la selección argentina tras ir por detrás en el marcador frente a Inglaterra.

Además de elogiar al equipo de Lionel Scaloni, añadió un subtítulo irónico: «Adiós, Inglaterra».

Además, resaltó el liderazgo de Lionel Messi y subrayó que el capitán fue el motor que llevó a Argentina a la final, destacando la personalidad del equipo y su capacidad para remontar pese a ir por detrás en el marcador.

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La tenacidad decidió el partido

Clarín destacó la «enorme tenacidad» argentina y subrayó que el triunfo no fue casual, sino fruto de la perseverancia hasta el final.

El periódico subrayó que el carácter de Argentina y su espíritu de lucha fueron los factores decisivos para darle la vuelta al marcador y asegurarse el pase a la final.

Messi acapara el protagonismo

La Capital puso en portada a Messi a hombros de sus compañeros, símbolo de la inmensa alegría por el pase.

El periódico calificó la victoria como una «remontada histórica» y destacó que la selección argentina dio a Inglaterra una lección de fútbol y valentía, al negarse a rendirse y convertir un marcador en contra en una victoria que la llevó a la final del Mundial por segunda vez consecutiva.