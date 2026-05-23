La Premier League da a conocer al Jugador de la Temporada

Bruno Fernandes ha sido elegido Jugador de la Temporada de la Premier League, según anunció este sábado la liga. Es el primer jugador del Manchester United que logra este premio desde 2010/11.

El United, que el domingo visitará al Brighton & Hove Albion bajo la dirección de Michael Carrick, ya no puede mejorar su tercera posición.

En 34 partidos marcó ocho goles y dio veinte asistencias.

Su asistencia 20, lograda ante el Nottingham Forest, igualó el récord de la Premier, marca que solo comparten Kevin De Bruyne y Thierry Henry. Este domingo, Fernandes puede quedarse con el récord en solitario.

En total, el centrocampista ha generado 132 ocasiones, 43 más que el segundo, Dominik Szoboszlai.

El año pasado el premio fue para Mohamed Salah (Liverpool), y hay que remontarse a Nemanja Vidic, hace quince años, para encontrar otro ganador del United.

Fernandes supera a otros siete candidatos: Gabriel Magalhães, David Raya y Declan Rice (Arsenal), Erling Haaland y Antoine Semenyo (Manchester City), Igor Thiago (Brentford) y Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).