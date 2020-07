La Premier 2020/21 arrancará el 12 de septiembre

A punto de finalizar una de las temporadas más extrañas y largas que se recuerdan, la Premier League sigue avanzando. El torneo de la regularidad ya ha dado a conocer las fechas en las que comenzará y acabará.

Premier League Shareholders today agreed to start the 2020/21 #PL season on 12 September



The final match round of the campaign will take place on 23 May



The Premier League will continue to consult with @FA and @EFL regarding the scheduling of all domestic competitions pic.twitter.com/AE21rTqiwK