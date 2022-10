La polémica del Inter vs. Barcelona: por qué el VAR no dio penalti por manos de Dumfries

La acción más reclamada por los catalanes pudo cambiar la historia del partido en el Meazza.

La polémica del Inter vs. Barcelona llegó en el tiempo adicionado de la segunda mitad. Y la pregunta que muchos se hacen es una sola: ¿por qué el VAR no dio penalti por manos de Dumfries?

El árbitro del encuentro, el esloveno Slavko Vincic, había ya adicionado ocho minutos cuando llegó la gran polémica de la noche en Italia. Una acción ofensiva del Barcelona terminaba en un centro que no llegaba a destino porque Dumfries tocaba el balón con la mano.

El árbitro no advertía la acción y el juego continuaba, con la retransmisión de la UEFA avisando a través de la televisión que el VAR estaba repasando la maniobra para ver si era o no penalti del futbolista del Inter. Mientras tanto, los jugadores del Barcelona y Xavi Hernández, que ya estaba amonestado, reclamaban ese toque de balón con la mano por parte de Dumfries.

Sobre la mano del jugador del Inter que le quitaba el remate a Ansu Fati, opinó el ex árbitro español Eduardo Iturralde Gonález, quien consideró en su intervención en "Carrusel Deportivo" (La Ser) que "es penalti clarísimo". "Mano de libro: la tiene arriba, va a rematar Ansu, la mano en una posición no natural... penalti", sentenciaba.

Iturralde intentó explicar, ya en su intervención como analista arbitral del diario "AS", por qué no se pitó el penalti. “Para el VAR no es mano. Ellos interpretarán que esa mano no es voluntaria o le da primero con la cabeza”, expresaba, sin encontrar explicación técnica a la toma de decisión del VAR, que acabó por considerar que no existía punidad en la acción de Dumfries.

Xavi: "Estoy cabreado, es una injusticia"

"Estoy cabreado por la situación que hemos tenido que vivir. Es una injusticia. Los árbitros tendrán que hablar y explicarse porque no entendemos nada. Hemos despertado tarde. Los hemos embotellado, nos ha faltado ese dinamismo. Hemos tenido nuestras ocasiones, pero no las hemos materializados. Hemos parado bien en las contras, transiciones... Nos quedan tres finales y estamos en una situación complicada", dijo el entrenador del Barcelona en declaraciones para "Movistar".

Eric García, por su parte, comentó a "Movistar": "Le digo al árbitro que si no lo tiene claro vaya a verlo como la mía. Son decisiones que no puedes controlar. Vamos a analizar el partido y a tratar de ganar la próxima semana".