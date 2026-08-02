El brasileño Casemiro sufrió un desastroso debut en el estadio de su equipo con el Inter Miami, después de regalar la posesión al rival y marcar acto seguido un gol en propia puerta.

Según el diario británico The Sun, el exjugador del centro del campo del Manchester United, de 34 años, se había unido al equipo de Lionel Messi apenas la semana pasada como agente libre tras su salida de Old Trafford.

Su primera participación llegó apenas unos días después de su llegada, cuando disputó los 90 minutos completos en la victoria por 1-0 sobre el Montreal.

Pero su debut en el estadio de su equipo ante el Columbus Crew tuvo un inicio desastroso apenas transcurridos 33 minutos del comienzo del partido.

El Inter Miami ganaba por 1-0 gracias a un gol de Luis Suárez, cuando Casemiro perdió el balón de forma incomprensible y sin ninguna presión del rival.

Después de eso, llegó un centro potente al interior del área, que el jugador brasileño desvió por error hacia el fondo de la portería de su propio equipo.

Casemiro se mostró muy frustrado tras ese momento que preferiría olvidar, mientras que su nuevo compañero Messi no estuvo en absoluto contento con la imagen.

Las cámaras captaron al astro argentino con gesto adusto en el banquillo tras el bochornoso tropiezo de Casemiro.

La afición no daba crédito a que el primer partido de Casemiro en el estadio de su equipo hubiera transcurrido tan mal, y comentaron ese momento a través de la plataforma X.

Uno de ellos dijo: "Preguntáis cómo le va a Casemiro en la MLS... Bueno, le regaló el balón al rival sin ninguna presión, abriendo paso a un contraataque, y luego remató él mismo ese contraataque con un gol en propia puerta. Y su cara lo decía todo".

Otro añadió: "El hombre se arrepiente de su decisión al darse cuenta de que debería haberse quedado en el Manchester United".

Un tercero escribió: "Ya no es el que era. ¿Cómo puede ser tu primer gol un gol en propia puerta?".

Un cuarto comentó: "Los fantasmas del Manchester United te persiguen allá donde vayas".