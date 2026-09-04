La discreta aparición del portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, durante su segunda etapa con el club merengue, ha desatado la polémica en los círculos mediáticos españoles, en medio de dudas sobre la continuidad de este cambio a medida que aumente la presión y aparezcan los resultados negativos.

Parece que Mourinho, quien ha regresado para dirigir al Real Madrid tras cerca de una década de su marcha, se muestra más tranquilo esta vez, ya sea durante las ruedas de prensa o en la gestión de los partidos desde el banquillo.

Sin embargo, el periodista Julio Pulido afirmó en unas declaraciones en el programa «El Larguero» de la cadena SER que no confía en la continuidad de esta versión tranquila del técnico portugués.

Pulido dijo, según destacó el diario «Mundo Deportivo»: «Yo no me lo creo, y que quede claro desde el principio».

Manu Carreño, director y presentador del programa, respondió apoyando sus palabras al decir: «Que haga cola todo el que no se lo crea».

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Pulido continuó con sus críticas a Mourinho, al considerar que su estilo actual cambiará en cuanto el Real Madrid atraviese un momento difícil, y dijo: «Tiene una hoja de ruta que va a saltar por los aires por completo cuando las cosas vayan mal».

Y añadió: «Está claro que intenta acercarse a la prensa, pero ¿hasta cuándo va a durar eso? Hasta que la prensa empiece a criticarle, cuando empiece a perder y lleguen las críticas».

El periodista español no se detuvo en la relación de Mourinho con los medios, sino que abordó también su reciente postura hacia los árbitros, al decir: «He escuchado a Mourinho decir durante los últimos días que confía en el sistema arbitral, pero ¿cuándo va a dejar de confiar en él? Cuando haya dos decisiones que perjudiquen al Real Madrid».

Pulido añadió, para concluir sus palabras, que la tranquilidad que muestra Mourinho actualmente podría ser solo una fase temporal, antes de que los resultados y la presión lo pongan a prueba durante la temporada.

Esto llega antes del esperado enfrentamiento del Real Madrid ante su anfitrión, el Real Betis, la noche de hoy viernes, en la cuarta jornada de LaLiga, sabiendo que el conjunto merengue ha ganado sus tres primeros partidos.

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