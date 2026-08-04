El Real Madrid español reanudó sus negociaciones con su estrella brasileña Vinicius Junior tras una pausa de cerca de un año, presentando una oferta económica mejorada que alcanza los 22 millones de euros anuales en un intento por convencer al jugador de renovar su contrato, que finaliza en junio de 2027.

Fuentes informadas indicaron a la cadena ESPN que el club blanco presentó la nueva oferta desde la conclusión del Mundial, en un paso que refleja su empeño por retener a una de sus figuras más destacadas, especialmente con el creciente interés del Arsenal, campeón de la Premier League, en hacerse con el extremo brasileño.

La nueva oferta representa un incremento notable respecto a lo que el Real Madrid estaba dispuesto a ofrecer durante las rondas de negociación de las dos últimas temporadas, ya que Vinicius percibe actualmente unos 17,5 millones de euros anuales; sin embargo, la brecha sigue existiendo entre la oferta y las exigencias del jugador, que ascienden a 30 millones de euros anuales.

Las negociaciones cobran especial importancia con la entrada de Vinicius, de 26 años, en el último año de su contrato, lo que significa la posibilidad de que abandone el estadio Santiago Bernabéu de forma gratuita al final de la próxima temporada, o que firme un contrato preliminar con otro club a partir del próximo enero.

Las fuentes señalaron que el jugador y sus agentes consideran que este es el contrato más importante de su carrera profesional, y estiman necesario que refleje un reconocimiento real de sus aportaciones desde que se incorporó al club en 2018, incluida su anotación de goles decisivos en dos finales de la Liga de Campeones de Europa.

ESPN reveló la semana pasada que la directiva del Real Madrid está abierta a la posibilidad de la salida de su estrella brasileña durante el actual periodo de fichajes de verano, en caso de que ambas partes no logren alcanzar un acuerdo definitivo sobre la renovación.

Vinicius regresó a los entrenamientos ayer lunes tras sus vacaciones, que siguieron a su participación en el Mundial, donde se sometió a los reconocimientos médicos rutinarios y se incorporó a los entrenamientos grupales bajo la dirección del nuevo entrenador del equipo, José Mourinho.