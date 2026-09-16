El mundo del fútbol neerlandés lamenta el fallecimiento de Bartina Koeman-Bodewild, esposa de la leyenda del Barcelona y exseleccionador de los Países Bajos Ronald Koeman, a los 65 años.

Según la cadena "Foot Mercato", la familia del exjugador y exentrenador del Barcelona anunció esta triste noticia, ya que Bartina padecía cáncer desde hacía muchos años.

Ronald Koeman hablaba con regularidad, y con mucha cautela, sobre la enfermedad de su esposa y los duros tratamientos a los que se sometía.

Antes del último Mundial, cuando dirigía a la selección de los Países Bajos, explicó que ella recibía tratamiento todos los miércoles y que después sufría efectos secundarios durante varios días.

Koeman se aferraba a la esperanza de que su esposa se uniera a él si la selección neerlandesa lograba resultados destacados en el Mundial, y dijo: "Si llegamos a la final, quizás los médicos le permitan viajar, y eso sería maravilloso".

Bartina y Ronald Koeman estuvieron juntos durante muchas décadas y tuvieron tres hijos: Tim, Debbie y Ronald.

Cabe recordar que Koeman dejó la dirección de los Países Bajos tras la temprana despedida del Mundial en los dieciseisavos de final a manos de Marruecos, asumiendo el cargo en su lugar Xavi Hernández.

Koeman jugó en las filas del Barcelona durante 6 años y marcó el gol que coronó al Barça con su primer título de la Liga de Campeones de Europa en su historia en 1992, además de ocupar el puesto de director técnico del club catalán durante una temporada, la 2020-2021.

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