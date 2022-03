La mejor manera de encarar una semana clave

Al Barcelona le espera una semana importante. De las más importantes de la temporada. Xavi Hernández lo recuerda cada tres días, "todos los partidos que quedan son una final", pero los siete días que le esperan al Barça ahora son de alta intensidad. El jueves, los azulgrana deben ganar en Estambul ante el Galatasaray para estar en los cuartos de final de la Europa League; el domingo, los culés visitan al Real Madrid en el Santiago Bernabéu para intentar acercarse al líder de LaLiga y confirmar la buena dinámica tomada desde la victoria ante el Atlético de Madrid el pasado 6 de febrero. En poco más de un mes, el Barça se ha convertido en un equipo distinto. Es tercero y se aproxima peligrosamente al Sevilla, que se dejó dos puntos en Vallecas y que ve como los catalanes se sitúan a cinco puntos de la segunda plaza de la clasificación.

Era importante para el Barcelona ganar y convencer este domingo contra Osasuna y ante su afición, que se fue decepcionada a casa el jueves tras el empate a cero ante el Galatasaray que obligará a los barcelonistas a vencer en el Ali Sami Yen tres días antes de visitar el Bernabéu. Y lo hizo con creces, devolviendo a su gente el estado de euforia que le supusieron las goleadas al Atleti, al Valencia, al Nápoles y al Athletic Club. A todos ellos, cuatro goles. Esta vez, la víctima fueron los navarros, que recibieron -también- cuatro tantos de un Barça que sigue dando pasos hacia su mejor versión. Y en LaLiga ya son cuatro victorias consecutivas, algo que no se conseguía desde los seis triunfos seguidos que enlazaron los azulgrana entre el 24 de febrero y el 5 de abril de 2021.

Xavi hizo descansar a dos futbolistas clave, Ronald Araujo y Frenkie de Jong, pero el equipo no lo notó. Es más, tanto Eric Garcia como Gavi estuvieron de diez. Como también lo estuvo Ousmane Dembélé, que a día de hoy nadie sabe si forma parte del once que tiene el técnico en mente o si es una alternativa para dar descanso a Adama Traoré. Pero lo que es evidente es la evolución positiva del francés. Con Xavi, el internacional ha firmado ya siete asistencias en los 17 partidos que lleva disputados, hoy dos de ellas entre líneas, en dos acciones brillantes. Parece otro. Y se entiende con Aubameyang como si hubieran jugado juntos toda la vida, habiendo coincidido únicamente en la temporada 2016-17 en el Borussia Dortmund. La ventaja del resultado permitió a Xavi dar más descansos en los minutos finales e introducir a futbolistas con muy pocos minutos como Riqui Puig, Óscar Mingueza o Martin Braithwaite, que aprovecharon su oportunidad para demostrar que todavía pueden ser útiles, como Riqui, que creyó en su calidad para regatear al portero y conseguir el cuarto del Barça, que no pudo iniciar mejor su crucial semana.