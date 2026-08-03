En un movimiento sin precedentes que ha generado una amplia polémica en los círculos deportivos franceses, Fayza Lamari, madre de la estrella francesa Kylian Mbappé, ha impuesto una estricta prohibición del uso de teléfonos móviles dentro de las instalaciones del club Malherbe Caen, del que su hijo posee la mayor parte de las acciones.

El diario francés de gran difusión "L'Équipe" reveló que Fayza tomó esta decisión determinante con el objetivo de impulsar el desarrollo de los jóvenes talentos del club y fomentar el espíritu de armonía y convivencia entre los jugadores, lejos de la distracción que provocan los dispositivos inteligentes, sin que el periódico revelara el cargo oficial o el rol administrativo que ocupa Lamari en el club, que sufrió un doloroso descenso a la tercera división la temporada pasada.

Elogio oficial a la audaz decisión

Mathieu Bodmer, el nuevo director deportivo del Malherbe Caen, no tardó en elogiar la decisión de Fayza Lamari, describiéndola como un paso estratégico en la dirección correcta hacia la construcción de un mejor futuro para el club.

Bodmer declaró en unas declaraciones a la prensa: "El proyecto de la familia Mbappé con los jóvenes me interesa muchísimo. Si vieran lo que se está aplicando en los ámbitos de la educación, el alojamiento, la alimentación y el apoyo humano, se darían cuenta de la magnitud del esfuerzo realizado".

Y añadió con entusiasmo: "Fayza ha impuesto una prohibición total del uso de teléfonos móviles dentro del centro de entrenamiento, una decisión magnífica y audaz que ha hecho que los jóvenes dialoguen, interactúen y convivan mucho mejor que antes".

Una inversión enorme

Mbappé, actual estrella del Real Madrid, adquirió la mayor parte de la propiedad del club Caen en septiembre de 2024, inyectando una enorme inversión de 15 millones de euros a través de su fondo de inversión "Coalition Capital", con la que compró el 80% de las acciones del club en apuros, además de saldar una gran parte de sus deudas acumuladas, mientras que el 20% restante pertenece a Pierre-Antoine Capton, actual presidente del consejo de administración.

Duras críticas de la afición

Sin embargo, Mbappé y su familia se enfrentan a una intensa oleada de duras críticas por parte de la enfurecida afición del Malherbe Caen, que les responsabiliza por completo del estrepitoso descenso del club a la tercera división, una caída histórica considerada como uno de los peores desastres en la historia del veterano club.

En respuesta a estas afiladas críticas, Bodmer comentó: "Considero que estas críticas son completamente injustas, y no lo digo solo porque Kylian sea el principal propietario del club, sino porque había graves dificultades que ya existían antes de la llegada de la familia Mbappé. Sí, lo que ha ocurrido es el resultado natural de errores acumulados a lo largo de los años, como sucede en todos los clubes que atraviesan crisis. Respeto profundamente su valiente inversión en un momento en el que las circunstancias eran muy complicadas y estaban llenas de riesgos".

Una relación profesional lejos de la injerencia

Al ser preguntado Bodmer, que jugó en el Malherbe Caen entre 1998 y 2003, por la naturaleza de su relación directa con Mbappé, afirmó que aún no ha hablado con él de forma directa desde que asumió su nuevo cargo.

Y explicó con confianza: "El día en que realmente necesitemos comunicarnos, sucederá de forma natural y espontánea. Kylian tiene una trayectoria futbolística excepcional que debe gestionar y en la que debe centrarse. Para mí, mi mayor placer y mi objetivo supremo es decirle a Kylian: escucha, no te preocupes nunca por nosotros, nosotros nos encargaremos de gestionar los asuntos con total eficiencia y profesionalidad".

La verdadera gestora entre bastidores

El diario "L'Équipe" confirmó que Bodmer se comunica con mucha mayor facilidad y flexibilidad con Fayza Lamari, madre de Mbappé, quien dedica un tiempo considerable y un esfuerzo palpable a gestionar los asuntos del Malherbe Caen a diario, lo que la convierte en la figura más influyente en la toma de decisiones estratégicas dentro del club, pese a que su cargo oficial aún no esté claro.