La lista de la vergüenza: Los casos de racismo en el fútbol en 2019

Pogba en Inglaterra, Lukaku en Italia o Malcom en Rusia son sólo algunos ejemplos de jugadores que han sufrido insultos racistas en los últimos meses.

2019 ha sido el año en el que ha vuelto a reinar en el fútbol europeo gracias al y al , en el que recuperó la corona de América o el del primer The Best de Messi pero también ha sido el año en el que la lacra del rascismo ha vuelto a recrudecerse en el fútbol europeo.

Goal ha querido recopilar los casos que se han vivido en toda Europa para que los aficionados tomen conciencia de que este tipo de comportamientos sólo consiguen ir en contra de los valores del deporte y del fútbol, donde el sentido de comunidad lo ha convertido en un fenómeno de masas en todo el mundo.

Los casos en

El país transalpino ha sufrido distintos casos en esta temporada. El más sonado fue el que vivió Moise Kean en la visita de la Juventus al Cagliari el pasado 3 de abril. El delantero recibió insultos racistas y aprovechó que marcó un gol para pararse frente a los que le insultaban con los brazos abiertos. "La mejor forma de responder al racismo”, sentenció el jugador. La no sancionó este comportamiento de los hinchas del .

Antes, el 26 de diciembre, el 2018 ya acabó en Italia con graves insultos racistas a Koulibaly por parte de la afición local en el Inter - . Ancelotti desveló que pidieron que pararan el partido hasta en 3 ocasiones pero sólo consiguieron que por megafonía pidieran que pararan los cánticos. El central acabó siendo expulsado por aplaudir al árbitro.

El último caso en Italia tuvo lugar el pasado 22 de septiembre en el Atalanta 2-2 Fiorentina. El árbitro Daniele Orsato pidió que se leyera un comunicado contra el racismo por megafonía antes del partido pero eso no pudo evitar que Dalbert recibiera gritos racistas. El árbitro tuvo que suspender el partido unos minutos y el recibió una multa de 10.000 euros.

Esta temporada, Romelu Lukaku también sufrió insusltos racistas en su partido con el Inter en casa del Cagliari que provocaron diversas reacciones en el mundo del fútbol y que dejara un inspirador mensaje en las redes sociales.

tampoco se libra de la lacra

El presidente de , Clemens Tönnies, dijo en un evento en Paderborn que era necesario financiar centrales eléctricas en África para asegurarse de que los africanos dejen de procrear niños cuando hay oscuridad. Tönnies fue criticado duramente por varias personalidades y por la DFB (federación alemana) después. La situación le obligó a a tomarse un permiso de tres meses en su puesto aunque muchas personas le pidieron que dimitiera.

Durante el partido que enfrentó a Alemania y Serbia en Wolfsburgo, algunos aficionados insultaron a Leroy Sane e Ilkay Gündogan diciéndoles 'nigger', 'Turk' y 'hombre mono'. La DFB abrió una investigación sobre los hechos y pudo acabar denunciando a los implicados frente a la policía.

Los incidentes no ocurrieron en el último año pero Gelson Fernandes los desveló en mayo. Durante su etapa en el en Verona (2010-11) la gente rayó su coche y escribió 'Nigger' en él y defecaron frente a la puerta de su casa. En Alemania, cuando llegó al Friburgo en 2013 y al Eintracht de Frankfurt en 2017 alguien le escribió en Instagram: 'Eres hijo de monos. Espero que alguien termine tu carrera. No eres realmente un suizo. Eres un jodido refugiado. ¡Hijo de puta mono!".

El jugador del cedido en el Bochum, Jordi Osei-Tutu, sufrió insultos racistas de un jugador del St. Gallen durante un amistoso, salió del campo llorando pero después dejó un mensaje optimista en las redes sociales: "Gracias por los mensajes de apoyo. Es muy triste que este tipo de comportamiento siga siendo parte del juego, pero es lo que es. Esto jamás me hará dejar de jugar, ni me parará para lograr mis objetivos y ciertamente no me impedirá sobresalir en mi cesión y tener una temporada exitosa en el VFL Bochum".

Un germen que vuelve a crecer en Inglaterra

Al principio de esta temporada, Pogba sufrió insultos en las redes sociales por parte de los propios aficionados del Manchester United tras fallar un penalti ante el Wolverhampton en la tercera jornada de la Premier League y Marcus Rashford vivió una situación similar.

Tammy Abraham, del Chelsea, aseguró que el capitán de Inglaterra Harry Kane está preparado para que todo el equipo abandone el campo si los jugadores son sometidos a abusos racistas en partidos con la selección. De hecho, Abraham recivió insultos al comienzo de la temporada después de fallar el penalti decisivo en la final de la contra el Liverpool.

Por su parte, Hudson-Odoi y Rose tuvieron que sufrir insulto racistas en el Montenegro - Inglaterra de la fase de clasificación para la y ambos pidieron sanciones a la UEFA al termino del partido. Precisamente en el equipo de Southgate, Sterling y Jadon Sancho están liderando la lucha contra el racismo con numerosos tesmimionios públicos al respecto.

Un mensaje de amor desde

En temporadas anteriores, Mario Balotelli sufrió la lacra del racismo jugando en el Niza pero en 2019 le tocó al capitán del , Prince Gouano. Recibió insultos racistas en la visita de su equipo al el pasado mes de abril. El capitán se paró frente a los que le insultaban y el partido tuvo que acabar siendo suspendido unos minutos.

Tras el encuentro, el futbolista habló sin rencor y dejó un mensaje ejemplar: “Estamos en el siglo XXI. Es inaceptable. Quiero transmitir un mensaje que es amor. Eso es todo".

El caso de Malcom en

El Zenit pagó 40 millones de euros para reclutar al brasileño como una de las estrellas de su proyecto, sin embargo en su debut en el Zenit jugó 18 minutos en casa ante el Krasnodar y estuvo marcado por la polémica, ya que recibió insultos racistas de su propia afición, que llegó a asegurar que la tradición del club era que no jugaran jugadores de color en sus filas.

"Para nosotros la ausencia de jugadores negros es solo una tradición, no somos racistas", llegaron a asegurar los radicales del club que durante el partido mostraron una pancarta con un mensaje velado a la entiedad condenando el fichaje de Malcom: "Gracias por respetar las tradiciones".