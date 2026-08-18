El neerlandés Ruud Gullit considera que el traspaso de su compatriota Cody Gakpo al Tottenham podría darle la oportunidad de recuperar su verdadero nivel, después de que su presencia con el Liverpool disminuyera durante la temporada pasada.

El Tottenham desea fichar a Gakpo, de 27 años, a petición del entrenador Roberto De Zerbi, quien situó al delantero del Liverpool entre sus objetivos ofensivos este verano, junto a Savinho y Omar Marmoush, dúo del Manchester City.

Gullit afirmó que Gakpo "volverá a ser el jugador que todos conocieron" si el Tottenham logra convencerlo de abandonar el Liverpool y unirse a sus filas, según Football London.

Gakpo ofreció una actuación destacada con la selección de los Países Bajos en el Mundial, donde marcó siete goles y dio cinco asistencias durante el torneo y las clasificatorias, pero encontró dificultades para asentarse en el once titular del Liverpool.

El jugador participó a menudo como suplente en los partidos de la Liga de Campeones, antes de conseguir más oportunidades en los encuentros de la Premier League durante la segunda mitad de la temporada. Terminó la campaña con nueve goles y seis asistencias con su equipo.

El Tottenham necesita presentar una oferta económica importante para convencer al Liverpool de desprenderse del jugador, y el club inglés exigirá fichar a un sustituto antes de aceptar su salida, con interés en el francés Bradley Barcola, jugador del Paris Saint-Germain.

Gullit considera que el traspaso de Gakpo al Tottenham podría darle un papel más relevante y un mayor espacio para expresar sus cualidades, después de haber sufrido la competencia por un puesto titular en el ataque del Liverpool.

Lee también: ¿Messi o Kane? Una leyenda de Alemania elige al más merecedor del Balón de Oro



